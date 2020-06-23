2020-06-23T16:49:52+03:00
Общество

Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»

Глава города напомнил саратовцам о трудовых подвигах земляков
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Михаил ИсаевМихаил Исаев
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Михаил Исаев пригласил горожан прийти с 25 июня по 1 июля на избирательные участки и помочь добиться родному городу присвоения звания «Город трудовой доблести».

- Приближается день, который может стать одним из важнейших в истории нашего города. Совсем скоро мы должны будем высказать свое отношение к тому, достоин ли Саратов звания Города трудовой доблести.

Только вдумайтесь, в годы Великой Отечественной войны, в областном центре, который тогда фактически вплотную стоял к линии фронта, работали более 300 предприятий, на которых трудились десятки тысяч человек. Они выпускали разнообразную продукцию, в том числе уникальные подшипники для военной техники, авиационные приборы, горючее. Также в городе собирали самолеты-истребители, прославленные Як-1 и Як-3, которых с конвейера авиационного завода за время войны сошло более 13,5 тысяч.

Юные горожане с 14, а то и с 12 лет, уходили на производства и трудились как взрослые.

Не стоит забывать и о том, что город, являвшийся оперативным тылом сначала Сталинградского, а потом и Донского фронтов, принял колоссальное количество раненых бойцов. У нас работали 77 госпиталей на 48 тысяч коек. Саратовские медики только за половину 1942 года помогли 220 тысячам раненых и больных.

Дорогие саратовцы! Полагаю, что всем нам важно увековечить память об этих событиях и самое главное — героях. Новые поколения должны знать, в каком городе они живут, и рады будут иметь твердую опору чести, мужества и отваги, на которой они станут строить свое будущее, — обратился к горожанам Михаил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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