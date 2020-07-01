2020-07-01T12:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 июля 2020 года: в Саратове начали заходить туристические теплоходы

В области за сутки выздоровело в два раза больше человек, чем заразилось
Екатерина Семенова
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График заболеваемости коронавирусом в Саратовской областиГрафик заболеваемости коронавирусом в Саратовской области
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В первый день июля стало известно о еще 102 случая заражения коронавирусом в Саратовской области.

43 из них приходится на Саратов. По 13 случаев в Балашовском и Энгельсском районах, восемь — в Балаковском, семь в Ершовском, три — в Самойловском. Еще по одному-два случая в Базарно-Карабулакском, Озинском, Саратовском, Красноармейском, Краснокутском, Новобурасском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Советском, Татищевском, Хвалынском.

Всего в Саратовской области зарегистрировано с начала пандемии 6 546 зараженных. Из них выздоровели 3 550 человек. Только за последние сутки были выписаны 206 пациентов.

С 1 июля в Саратовской области разрешено работать летним кафе. В Саратове уже принимают заявки на размещение предприятий общепита в режиме открытых веранд. Свои тренировки возобновляют спортивные команды.

Также сегодня к пристани причаливает туристический теплоход «Федор Достоевский». Его пассажиры смогут выйти на набережную и осмотреть достопримечательности Саратова. По словам председателя комитета по туризму Виктории Бородянской, в ближайшие дни к Саратову должны подойти еще десять туристических судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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