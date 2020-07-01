Открыт прием заявок на размещение летних кафе в Саратове
Подать заявку на размещение летнего кафе в Саратове можно будет до 13 июля.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается участков на проспекте Кирова, улице Волжская, а также на набережной Космонавтов.
Напомним, с 1 июля в регионе разрешено открыться заведениям общепита в режиме летних веранд. Для этого владельцам предстоит обеспечить все санитарные требования безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU