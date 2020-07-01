2020-07-01T11:53:54+03:00
Общество

Открыт прием заявок на размещение летних кафе в Саратове

Документы принимаются до 13 июля
Екатерина Семенова
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В Саратове вновь появятся летние кафеВ Саратове вновь появятся летние кафеФото: Екатерина Семенова
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Подать заявку на размещение летнего кафе в Саратове можно будет до 13 июля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается участков на проспекте Кирова, улице Волжская, а также на набережной Космонавтов.

Напомним, с 1 июля в регионе разрешено открыться заведениям общепита в режиме летних веранд. Для этого владельцам предстоит обеспечить все санитарные требования безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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