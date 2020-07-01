Волейбольный клуб «Протон-Саратов» с 1 июля возобновил тренировки
С 1 июля возобновляет тренировки волейбольный клуб «Протон-Саратов».
Об этом на заседании Координационного совета в правительстве области сообщил первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.
- Почти все наши волейболистки в сборе, готовы пройти медосмотр и с нетерпением ожидают старта тренировок! — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее к тренировкам приступил: футбольный клуб «Сокол», волейбольный клуб «Автодор», гандбольный «СГАУ Саратов» и пляжного волейбола «Дельта».
«Сокол» на стадионе «Авангард» уже проводит контрольную встречу.
На втором этапе снятия ограничительных мер возобновятся тренировки в спортивных школах, отметил чиновник.
Напомним, в марте были отменены все спортивные мероприятия, выезды команд и тренировки. Спортсмены занимались на дому в условиях самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU