2020-07-01T11:27:55+03:00
Спорт

Волейбольный клуб «Протон-Саратов» с 1 июля возобновил тренировки

«Сокол», «Автодор», «СГАУ Саратов» и «Дельта» уже приступили к тренировкам
Екатерина Семенова
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Волейбольный клуб "Протон-Саратов" начинает тренировки после самоизоляции. Фото со страницы клуба в соцсетиВолейбольный клуб "Протон-Саратов" начинает тренировки после самоизоляции. Фото со страницы клуба в соцсети
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С 1 июля возобновляет тренировки волейбольный клуб «Протон-Саратов».

Об этом на заседании Координационного совета в правительстве области сообщил первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

- Почти все наши волейболистки в сборе, готовы пройти медосмотр и с нетерпением ожидают старта тренировок! — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Ранее к тренировкам приступил: футбольный клуб «Сокол», волейбольный клуб «Автодор», гандбольный «СГАУ Саратов» и пляжного волейбола «Дельта».

«Сокол» на стадионе «Авангард» уже проводит контрольную встречу.

На втором этапе снятия ограничительных мер возобновятся тренировки в спортивных школах, отметил чиновник.

Напомним, в марте были отменены все спортивные мероприятия, выезды команд и тренировки. Спортсмены занимались на дому в условиях самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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