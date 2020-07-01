2020-07-01T09:45:25+03:00
Общество

В Саратов прибывает туристический теплоход «Федор Достоевский»

В ближайшие дни в город зайдут еще 10 судов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Теплоход "Федор Достоевский" посетил Саратов 29 июня. Фото группы "с борта теплохода | подслушано" в соцсетиТеплоход "Федор Достоевский" посетил Саратов 29 июня. Фото группы "с борта теплохода | подслушано" в соцсети
Изменить размер текста:

В Саратов прибывает круизный туристический теплоход «Федор Достоевский».

Напомним, открылась навигация, поэтому стали возможны туристические поездки. Тур проходит через волжские города: Самару, Саратов, Волгоград и Казань.

В нашем городе теплоход проведет три часа, за которые туристы смогут прогуляться по набережной и купить сувениры на память о Саратове. 29 июня он уже заходил в Саратов, но тогда пассажиров не высаживали на берег.

Теплоход проведет в Саратове три часа. Фото группы "с борта теплохода | подслушано" в соцсети

Теплоход проведет в Саратове три часа. Фото группы "с борта теплохода | подслушано" в соцсети

- Мы с нетерпением ждали старта круизной навигации в этом году. Благодаря выгодному географическому положению нашей области волжские круизы пользуются большим спросом: порядка 60 тыс. туристов каждый год приезжает в Саратовскую область в составе круизных путешествий. Ежегодно мы принимаем более 300 судозаходов из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда и других городов. На ближайшее время запланировано еще десять судозаходов в Саратов. Хочу отметить, что все круизные туры проходят с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции: санитарная обработка, термометрия, организация питания с соблюдением социальной дистанции, — рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт «Комсомольская правда – Саратов» сохраняет позиции среди лидеров по посещаемости
Сергей Шаров: Открытое обсуждение поправок войдет в историю
В Балакове пройдет командный чемпионат России по спидвею
На избирательных участках Саратова наблюдаются очереди
Николай Бондаренко: Считаю, что поправки в Конституцию положительно повлияют на будущее людей
Наблюдатели на участках в Саратовской области поделились впечатлениями о ходе голосования
Рецидивист оставил жительницу Саратова без велосипеда
В Саратов прибывает туристический теплоход «Федор Достоевский»
Зарегистрировано 102 случая коронавируса в Саратовской области
Удиви свой УИК: саратовцы могут проголосовать креативно и необычно
Председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин отмечает день рождения
Два автомобиля Mazda не поделили трассу под Вольском
Троллейбусы №2 в Саратове возобновили движение
На балаковской трассе погибли водитель и пассажир «Нивы»
В Саратове ожидается облачная среда