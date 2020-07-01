В Саратов прибывает туристический теплоход «Федор Достоевский»

1 Июль 2020 2020-07-01T09:45:25+03:00

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В Саратов прибывает круизный туристический теплоход «Федор Достоевский».

Напомним, открылась навигация, поэтому стали возможны туристические поездки. Тур проходит через волжские города: Самару, Саратов, Волгоград и Казань.

В нашем городе теплоход проведет три часа, за которые туристы смогут прогуляться по набережной и купить сувениры на память о Саратове. 29 июня он уже заходил в Саратов, но тогда пассажиров не высаживали на берег.

Теплоход проведет в Саратове три часа. Фото группы "с борта теплохода | подслушано" в соцсети

- Мы с нетерпением ждали старта круизной навигации в этом году. Благодаря выгодному географическому положению нашей области волжские круизы пользуются большим спросом: порядка 60 тыс. туристов каждый год приезжает в Саратовскую область в составе круизных путешествий. Ежегодно мы принимаем более 300 судозаходов из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда и других городов. На ближайшее время запланировано еще десять судозаходов в Саратов. Хочу отметить, что все круизные туры проходят с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции: санитарная обработка, термометрия, организация питания с соблюдением социальной дистанции, — рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

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ИСТОЧНИК KP.RU