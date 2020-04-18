Храмы Саратовской области проводят пасхальные богослужения в период самоизоляции из-за коронавируса
В храмах Саратова и Энгельса готовятся к пасхальному богослужению.
Корреспондент «КП-Саратов» побывал в Свято-Троицком соборе Энгельса и убедился, что тот работает.
Все подъезды к церкви перегорожены тяжелой техникой и нарядами полиции.
Дороги к Троицкому собору в Энгельсе перекрыты тяжелой техникой.
Правоохранители дежурят также у входа в храм.
Полиция дежурит на входеФото: Александр Уриевский
Посетителей изначально было совсем немного. Для соблюдения социальной дистанции площадь перед храмом разграничена лентами, а на асфальте сделана разметка, и каждый участник службы должен занимать определенную точку.
Люди соблюдают дистанцию с помощью разграничительных лент и разметки
Несмотря на то, что многие прислушались к патриарху и областным властям и остались дома, на службу все же собралось около 200 человек.
Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе Энгельса.
На входе в храм стоят антисептики.
На входе имеются антисептикиФото: Александр Уриевский
Служба начнется в 23 часа и продлится до двух ночи.
Напомним, ранее правительство Саратовской области объявило, что на Пасху храмы должны быть закрыты от прихожан, чтобы максимально разобщить граждан на время самоизоляции в период пандемии коронавируса. Однако ряд священнослужителей сочли возможным провести богослужения для жителей. Епископ Пахомий объявил, что служба пройдет не в стенах храма, а за его пределами, поэтому прихожанам следует прийти в теплой одежде и головных уборах. Кроме того, обязательны маски и перчатки.
Напомним, завтра будут закрыты и кладбища.
Было объявлено, что храмы работать не должныФото: Александр Уриевский
Пасхальное богослужение в Энгельсе прошло на улице перед храмом из-за ограничений.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU