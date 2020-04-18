2020-04-18T23:45:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Храмы Саратовской области проводят пасхальные богослужения в период самоизоляции из-за коронавируса

Подъезды к Свято-Троицкому собору в Энгельсе перегорожены тяжелой техникой, чтобы не допустить наплыва прихожан [фото, видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе ЭнгельсаПасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе ЭнгельсаФото: Александр Уриевский
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В храмах Саратова и Энгельса готовятся к пасхальному богослужению.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал в Свято-Троицком соборе Энгельса и убедился, что тот работает.

Все подъезды к церкви перегорожены тяжелой техникой и нарядами полиции.

Дороги к Троицкому собору в Энгельсе перекрыты тяжелой техникой.

Правоохранители дежурят также у входа в храм.

Полиция дежурит на входе Фото: Александр Уриевский

Полиция дежурит на входеФото: Александр Уриевский

Посетителей изначально было совсем немного. Для соблюдения социальной дистанции площадь перед храмом разграничена лентами, а на асфальте сделана разметка, и каждый участник службы должен занимать определенную точку.

Люди соблюдают дистанцию с помощью разграничительных лент и разметки

Люди соблюдают дистанцию с помощью разграничительных лент и разметки

Несмотря на то, что многие прислушались к патриарху и областным властям и остались дома, на службу все же собралось около 200 человек.

Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе Энгельса.

На входе в храм стоят антисептики.

На входе имеются антисептики Фото: Александр Уриевский

На входе имеются антисептикиФото: Александр Уриевский

Служба начнется в 23 часа и продлится до двух ночи.

Напомним, ранее правительство Саратовской области объявило, что на Пасху храмы должны быть закрыты от прихожан, чтобы максимально разобщить граждан на время самоизоляции в период пандемии коронавируса. Однако ряд священнослужителей сочли возможным провести богослужения для жителей. Епископ Пахомий объявил, что служба пройдет не в стенах храма, а за его пределами, поэтому прихожанам следует прийти в теплой одежде и головных уборах. Кроме того, обязательны маски и перчатки.

Напомним, завтра будут закрыты и кладбища.

Было объявлено, что храмы работать не должны Фото: Александр Уриевский

Было объявлено, что храмы работать не должныФото: Александр Уриевский

Пасхальное богослужение в Энгельсе прошло на улице перед храмом из-за ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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