Храмы Саратовской области проводят пасхальные богослужения в период самоизоляции из-за коронавируса

В храмах Саратова и Энгельса готовятся к пасхальному богослужению.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал в Свято-Троицком соборе Энгельса и убедился, что тот работает.

Все подъезды к церкви перегорожены тяжелой техникой и нарядами полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/773992" frameborder="0"></iframe> Дороги к Троицкому собору в Энгельсе перекрыты тяжелой техникой.

Правоохранители дежурят также у входа в храм.

Полиция дежурит на входеФото: Александр Уриевский

Посетителей изначально было совсем немного. Для соблюдения социальной дистанции площадь перед храмом разграничена лентами, а на асфальте сделана разметка, и каждый участник службы должен занимать определенную точку.

Люди соблюдают дистанцию с помощью разграничительных лент и разметки

Несмотря на то, что многие прислушались к патриарху и областным властям и остались дома, на службу все же собралось около 200 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/773997" frameborder="0"></iframe> Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе Энгельса.

На входе в храм стоят антисептики.

На входе имеются антисептикиФото: Александр Уриевский

Служба начнется в 23 часа и продлится до двух ночи.

Напомним, ранее правительство Саратовской области объявило, что на Пасху храмы должны быть закрыты от прихожан, чтобы максимально разобщить граждан на время самоизоляции в период пандемии коронавируса. Однако ряд священнослужителей сочли возможным провести богослужения для жителей. Епископ Пахомий объявил, что служба пройдет не в стенах храма, а за его пределами, поэтому прихожанам следует прийти в теплой одежде и головных уборах. Кроме того, обязательны маски и перчатки.

Напомним, завтра будут закрыты и кладбища.

Было объявлено, что храмы работать не должныФото: Александр Уриевский

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/774005" frameborder="0"></iframe> Пасхальное богослужение в Энгельсе прошло на улице перед храмом из-за ограничений.

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