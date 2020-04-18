2020-04-18T19:14:26+03:00
Общество

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: Не имею права призывать к гражданскому неповиновению, но происходящее показало истинное отношение власти к народу

В Саратовской области официальные представители православной церкви открыто выступили против действий властей на Пасху и сравнили их с гонениями советских времен
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Митрополит ЛонгинМитрополит ЛонгинФото: Александр Уриевский
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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин назвал «безумными» приказы полиции задерживать людей, идущих на пасхальную службу и заявил, что «исполнителей безумных приказов» в последствии будет можно «привлечь к ответственности». Лонгин сравнил действия властей области с гонениями на церковь времен советской власти и отметил, что все происходящее должно стать уроком для христиан, «показав истинное отношение власти к Церкви и своему народу».

- Дорогие братья и сестры! Несмотря на все попытки договориться с властью о приемлемом формате посещения верующими храмов на Пасху, в Саратовской области этого сделать не удалось. В своем обращении к Вам, я обещал, что мы никого из храмов не выгоним. К сожалению, власти настроены никого в них не пропускать. Будут выставлены кордоны милиции. В области уже есть примеры жесткого давления на тех, кто приходит в храмы, хорошо памятные старшему поколению христиан, пережившему советские гонения. Каждый такой пример по моему благословению, будет фиксироваться, для того, чтобы исполнителей этих безумных приказов можно было впоследствии привлечь к ответственности. Я не имею права никого призывать к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закрывать не будем. Для всех нас, православных христиан происходящее должно стать уроком, показав истинное отношение власти к Церкви и своему народу, — написал Лонгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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