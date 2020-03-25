Отдыхать будем осенью на родине: «КП-Саратов» поинтересовалась, куда будут покупать туры саратовцы после победы над коронавирусом

Виктория Бородянская, глава комитета по туризму Саратовской области, поделилась с «КП-Саратов» информацией о том, как сегодня выживает туристическая отрасль и смежные сферы бизнеса.

Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Пока. Выездной туризм из Саратовской области в зарубежье переживает очень непростые времена.

Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова

Спасение – в перебронировании и турах по России

- Если мы говорим про операторские и агентские компании, то они сейчас заняты «отруливанием» ситуации с отмененными турами и активно работают над переносом поездок с весны и лета на осенний период. На это, кстати, туристы идут достаточно охотно. Понятно, что полностью отменены все туры на ближайшее время, это логично и правильно, - считает Бородянская.

По ее словам сейчас идет не просто перебронирование на осень, оно носит массовый характер. Причем объемы переносов – до 80% по оплаченным поездкам. Очень часто люди при этом меняют тур – вместо заграничного вояжа берут тур по России.

- Сейчас происходит очень резкий поворот на внутренний туризм. Т.е. мало идет полных отказов, вообще от туров, чаще всего переносят отдых в Россию или оставляют заграничный, но на сентябрь – октябрь или дальше. Т.е. достаточно много туров таким образом «спасается», - пояснила Виктория Бородянская.

Ситуация, тем не менее, тяжелая. Операторы и агенты почти 100% своих работников отправили в оплачиваемый отпуск, чтобы сохранить людей.

Растет спрос на круизы по России осенью

Что касается внутреннего туризма, по словам Виктории Бородянской, отказ от туров по России сегодня составляет порядка 90%. Но из них около половины клиентов переносят свой отдых на осенний период. Все надеются, что к осени ситуация с коронавирусом разрешиться и они смогут отдыхать. Виктория Бородянская призналась, что если честно, пока по прогнозам она ждет стабилизации ситуации к октябрю.

- У нас 25 апреля должна открыться навигация по Волге. Понятно, что интуристы, которые приплывают к нам в апреле и мае – их у нас не будет. Обычно к нам кто прибывает – Италия, Германия, Франция… Сейчас эти круизные туры тоже перебронируются на осень. Если у нас пик «плавания» приходится обычно на июль-август, то теперь он переходит на сентябрь-октябрь. Даже на сентябрь получается у нас большой спрос по круизам.

Гостиничный бизнес стремится к нулю

Бронирование гостиниц и домов отдыха сегодня сократилось уже почти на половину. И это не предел.

- Что касается гостиничного бизнеса – у нас не только туристы отказываются от поездок, но и командировочные сократились, отменяются все мероприятия, форумы и т.д. Спад по бронированию по региональным гостиницам – около 46%. На апрель-май брони аннулируются и заказы будут стремиться к нулю. Такая ситуация везде по стране, это мы наблюдаем с Ростуризмом. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем падение почти в половину бронирований и к маю их почти не будет, - сказала председатель областного комитета по туризму.

Свет в конце тоннеля

По мнению Бородянской, из-за того, что почти все иностранные туры перебронируются на Россию, «Куршавель на Хвалынск», от этого внутренний туризм только выиграет.

- Грубо так говорить, но здесь мы приобретаем от того, что перебронирование идет на Россию, на Саратовскую область в том числе. Внутренний туризм в этой ситуации чуть позже выиграет, это 100%, - считает Виктория Бородянская.

Она также подчеркнула, что пока нет тенденции к закрытию или перепрофилированию туристического бизнеса в регионе.

- Пока все видят свет в конце тоннеля, пока видят, что ничего не пропадает на совсем, нет таких настроений, - сказала она.

Сегодняшние туристы - экстремалы

Несколько иные настроения у Лидии Гаврилюк, председателя ассоциации «Содействия развития Внутреннего, Въездного, Агро и Сельского туризма Саратовской области».

Лидия Гаврилюк

По ее мнению, предсказать перспективы турбизнеса сейчас не может никто. И главное – не понятно, когда закончится этот период нестабильности.

- Вы видите, что происходит в мире, вот уже Англия объявила тотальный карантин. Это все постепенно идет к нам. Какой туризм вообще может быть в таких условиях экстренных мер? Экстремальный? Сейчас закрывается огромное количество сфер бизнеса, не только наша, туристическая. Работают только онлайн проекты и не все достаточно эффективны. Сегодня никто не знает, в каком мире мы с вами окажемся через месяц или два. Прогнозировать что-то сейчас невозможно, - заявила «КП-Саратов» Лидия Гаврилюк.

По ее словам, при этом даже сейчас есть люди, которые умудряются куда-то выезжать за рубеж и возвращаться.

- Есть люди, единичные случаи, которые куда-то продолжают ехать, даже по выездному туризму, за рубеж. У меня есть пример, вот недавно только умудрились такие уехать, теперь уже назад будут возвращаться… Но это вообще не статистика. Можно сказать, что на направлении выездного туризма остановлено все. Вчера объявлено о приостановлении всех мероприятий событийного туризма до 12 апреля включительно. Сегодня ко мне придут люди, которые планируют проводить мероприятия, мне кажется они не поняли еще всей серьезности ситуации.

Власти призывают сидеть дома – какой тут туризм?

Лидия Гаврилюк ждет, что ситуация только усугубиться. Как можно говорить о туризме, путешествиях, турах если власти открыто призывают – не выходите лишний раз из дома.

- Я работаю по въездному туризму, с представителями локальных точек. К примеру, есть гостевой дом – туда еще до сих пор приезжают люди, но бронь на будущее уже снимается. Есть места, где люди останавливаются даже проездом через Саратов. Сегодня есть, завтра - уже никого. При этом те, кто купил путевки к нам, могут ими воспользоваться, у нас относительно спокойная эпидемиологическая ситуация. Но - если все медики и даже чиновники на уровне правительства РФ говорят – задумайтесь, ограничьте перемещения, сидите дома… Это рекомендации, но мы уже в ожидании более серьезных ограничительных мер от властей.

А куда бы вы поехали в сегодняшней ситуации, если турфирма даст хорошую скидку?

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