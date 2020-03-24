Татьяна Гаранина: Все кинотеатры в Саратовской области могут закрыться в ближайшие дни

24 Март 2020 2020-03-24T12:41:13+03:00

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Саратовские частные кинотеатры тянут с закрытием, при этом государственные учреждения уже неделю как закрыты. Об этом 24 марта на брифинге в Минздраве рассказала региональный министр культуры Татьяна Гаранина.

Она напомнила, что издан приказ Минкультуры РФ о приостановке работы учреждений культуры.

- Кинотеатры, 25 наших объектов в районах, закрыты с 17 марта. Однако частники работают в штатном режиме, с ними ведутся переговоры, сегодня штаб вышлет им распоряжения и документы. Это повод для закрытия в ближайшие дни, — заявила Гаранина.

ИСТОЧНИК KP.RU