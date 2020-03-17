Валерий Радаев: Вводим ограничения на массовые мероприятия
Губернатор Саратовской области прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» ситуацию по коронавирусу в регионе и возможной отмене массовых мероприятий.
Сегодня стало известно, что Роскосмос решил отменить празднества в Москве в честь 12 апреля — полета Юрия Гагарина.
Валерий Радаев не исключил такого же решения для Саратовской области.
- Сегодня проинформируем население о текущей ситуации. Вводим ограничения на работу школ, детсадов, ограничим культурные, спортивные массовые мероприятия, — сказал губернатор.
Губернатор Саратовской области не исключил отмены празднования Дня космонавтики.
ИСТОЧНИК KP.RU