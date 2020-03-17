2020-03-17T11:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Валерий Радаев: Вводим ограничения на массовые мероприятия

День космонавтики планируется отметить
Александр Уриевский
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Валерий Радаев рассказал о возможных ограничениях из-за коронавирусаВалерий Радаев рассказал о возможных ограничениях из-за коронавирусаФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» ситуацию по коронавирусу в регионе и возможной отмене массовых мероприятий.

Сегодня стало известно, что Роскосмос решил отменить празднества в Москве в честь 12 апреля — полета Юрия Гагарина.

Валерий Радаев не исключил такого же решения для Саратовской области.

- Сегодня проинформируем население о текущей ситуации. Вводим ограничения на работу школ, детсадов, ограничим культурные, спортивные массовые мероприятия, — сказал губернатор.

Губернатор Саратовской области не исключил отмены празднования Дня космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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