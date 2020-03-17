Валерий Радаев: Вводим ограничения на массовые мероприятия

17 Март 2020 2020-03-17T11:17:14+03:00

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Губернатор Саратовской области прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» ситуацию по коронавирусу в регионе и возможной отмене массовых мероприятий.

Сегодня стало известно, что Роскосмос решил отменить празднества в Москве в честь 12 апреля — полета Юрия Гагарина.

Валерий Радаев не исключил такого же решения для Саратовской области.

- Сегодня проинформируем население о текущей ситуации. Вводим ограничения на работу школ, детсадов, ограничим культурные, спортивные массовые мероприятия, — сказал губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766854" frameborder="0"></iframe> Губернатор Саратовской области не исключил отмены празднования Дня космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU