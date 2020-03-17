2020-03-17T11:02:05+03:00
Общество

В Саратове отменен концерт группы «Руки Вверх»

Об этом сообщил в соцсетях лидер группы
Дарья Вострикова
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Концерт группы «Руки Вверх» в Саратове, который должен был пройти 1 апреля, отменен.

Об этом сообщил лидер группы Сергей Жуков в своем профиле соцсети Instagram.

- Мне нелегко это писать, но сейчас не время для нашего с вами праздника. Важнее — позаботиться о близких и их здоровье. У меня самого большая семья, жена, дети, родители, близкие. Но еще больше — семья поклонников «Руки Вверх!». В каждом городе на наших концертах собираются десятки тысяч человек. Вероятность, что в зале окажется носитель вируса, хоть и невелика, но с каждым днем все выше. И я не смогу себе простить, если человек заразится и принесет в свой дом болезнь из-за того, что посетил наше выступление, — отметил исполнитель.

Также группа не посетит сцены Мурманска, Архангельска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова, Челябинска, Нурсултана, Алматы, Магнитогорска, Нефтекамска, Набережных Челнов, Пскова и Великого Новгорода.

Он отметил, что лучше увидеть снова 100 тыс. счастливых лиц поклонников, чем узнать про миллион заболевших.

Известно, что приобретенные билеты остаются действительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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