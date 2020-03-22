2020-03-22T12:04:45+03:00
Общество

Балашовский депутат Сергей Востриков призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

Дарья Вострикова
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Потребительская паника, связанная с коронавирусной инфекцией, дошла с зарубежных стран и до России.

Страх неизвестности: карантин, пустые полки, возвращение 90-х: все это вынуждает жителей как столицы, так и маленьких поселений, торопиться в магазин за покупками. Многие помнят те тяжелые времена и переживать их снова абсолютно не хочется. Не остался в стороне и город Балашов.

Паники добавляет информация о пустых полках, невозможности в 21 веке купить даже сахар, гречку или туалетную бумагу. Единственная мысль, которая возникает: обеспечить себя и свою семью всем необходимым.

Однако на самом деле бояться возвращения голодных времен и километровых очередей нет никаких оснований.

Директор ряда торговых центров Балашова Сергей Востриков рассказал: в торговых центрах «Айсберг», «Мозайка», «Эльдорадо» такой ситуации нет и не будет. Можно спокойно прийти за всем необходимым для дома в любое время и приобрести тот товар, что вам нужен, а не по остаточному принципу.

- В наши торговые центры налажены бесперебойные поставки продуктов первой необходимости благодаря особым договорным обязательствам. Здесь можно приобрести сахар, крупы, воду, консервы, туалетную бумагу. Также в наличии товары на каждый день: мясо, сыр, конфеты и многое другое, – подчеркнул он.

Ситуация с обеспечением продуктами жителей Саратовской области находится под контролем.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев лично проинспектировал магазин торговой сети «Лента» в Энгельсе, а также рынок в Юбилейном в Саратове и убедился в отсутствии дефицита продуктов

ИСТОЧНИК KP.RU

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