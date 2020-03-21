2020-03-21T11:11:35+03:00
Общество

Валерий Радаев побывал на рынке в Саратове: Никакого ажиотажа нет

По словам губернатора, дефицита продовольствия нет [фото, видео]
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 21 марта, посетил рынок в Юбилейном.

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, рынок работает в обычном режиме. Товары в достаточном объеме.

По словам Радаева, тут, как и в целом в торговых сетях области, нет дефицита продовольствия.

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

- В Саратовской области мы производим практически всю линейку продуктов питания. Сегодня лично ознакомился с торговлей. В связи с противоэпидемическими мерами отменили ярмарку на Театральной площади, но рынок в Юбилейном работает в обычном режиме. Никакого ажиотажа нет, на прилавках представлена вся необходимая продукция, — заявил губернатор.

Также он отметил, что Минэкономразвития и Минсельхоз совместно с Роспотребнадзором постоянно мониторят цены и наличие товаров в области.

Валерий Радаев побывал на рынке в Саратове.Видео из Instagram губернатора области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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