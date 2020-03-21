Валерий Радаев побывал на рынке в Саратове: Никакого ажиотажа нет
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 21 марта, посетил рынок в Юбилейном.
Фото пресс-службы губернатора
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, рынок работает в обычном режиме. Товары в достаточном объеме.
По словам Радаева, тут, как и в целом в торговых сетях области, нет дефицита продовольствия.
Фото пресс-службы губернатора
- В Саратовской области мы производим практически всю линейку продуктов питания. Сегодня лично ознакомился с торговлей. В связи с противоэпидемическими мерами отменили ярмарку на Театральной площади, но рынок в Юбилейном работает в обычном режиме. Никакого ажиотажа нет, на прилавках представлена вся необходимая продукция, — заявил губернатор.
Также он отметил, что Минэкономразвития и Минсельхоз совместно с Роспотребнадзором постоянно мониторят цены и наличие товаров в области.
Валерий Радаев побывал на рынке в Саратове.Видео из Instagram губернатора области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торговые сети с удовольствием пользуются ажиотажем части саратовцев: Залежалые крупы и макароны идут «на ура»
Угроза коронавируса, закрытие школ и вузов на карантин: на эти факторы жители Саратовской области реагируют по-разному
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU