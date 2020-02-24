Жители Энгельса получают в дома воду желтого цвета
Они просят власти помочь им
Вот такая вода течет в из кранов некотрых жителей Энгельса
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В Инстаграм на канале saratov_trash опубликованы очередные кадры воды необычного цвета, которая течет из кранов у местных жителей.
- Фильтры забиваются каждые 2 дня! Вода с осадком, даже кипяченная. По анализам МУП «Энгельс-Водоканал» все в норме, но разве это норма?, - пишут возмущенные горожане.
На фото посуды и в ванной видно большое количество желтого осадка, которые остается после использования водопроводной воды.
Авторы поста сообщили, что фотографии прислали жители микрорайона «Летка».
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ИСТОЧНИК KP.RU