Жители Энгельса пожаловались на воду с песком
Сегодня, 2 марта, Сергей Симонов рассказал в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» о необычной воде на 1-м микрорайоне Урицкого.
По словам местного жителя, даже после кипячения на дне сосуда с жидкостью появляется осадок в виде песка.
В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимок.
В комментариях под записью жители Энгельса рассказали, что такая проблема есть во многих домах города. На Полтавской, Степной улицах, в районе 20-й школы, на бульваре Роз происходит то же самое.
.
Пользователь Алексей Юрьевич даже опубликовал снимок пожелтевшей ванной после водных процедур.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители Энгельса получают в дома воду желтого цвета
Они просят власти помочь им
ИСТОЧНИК KP.RU