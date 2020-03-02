2020-03-02T09:29:05+03:00
Общество

Жители Энгельса пожаловались на воду с песком

После кипячения остается значительный осадок
Дарья Вострикова
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Сегодня, 2 марта, Сергей Симонов рассказал в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» о необычной воде на 1-м микрорайоне Урицкого.

По словам местного жителя, даже после кипячения на дне сосуда с жидкостью появляется осадок в виде песка.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимок.

В комментариях под записью жители Энгельса рассказали, что такая проблема есть во многих домах города. На Полтавской, Степной улицах, в районе 20-й школы, на бульваре Роз происходит то же самое.

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Пользователь Алексей Юрьевич даже опубликовал снимок пожелтевшей ванной после водных процедур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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