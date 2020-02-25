2020-02-25T17:28:23+03:00
Общество

Администрация Энгельсского района объяснила причины желтой воды в кранах

Виновато ранее половодье
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Энгельсского района прокомментировали ситуацию с желтой водой у жителей в домах.

Как объяснили «КП-Саратов» в администрации, причиной нехарактерного бурого цвета является ранее половодье на Волгоградском водохранилище.

- Изменения привычной цветности и прозрачности стало следствием природных условий, оказавших влияние на состав поверхностного источника, ржавчина в водопроводных после повторного запуска при проведении ремонтных работ на сетях и физический износ коммунальной инфраструктуры, – отметили в администрации.

Требуется дополнительные меры обработки воды, чтобы довести ее качество до норматива: хлорирование, реагентная обработка коагулянтом и фильтрование.

- В настоящее время на выходе с водопроводных очистных сооружений цветность питьевой воды удалось снизить до 20 градусов по хромо-кобальтовой шкале, что соответствует требованиям СанПиН, – отметили в администрации.

Сейчас сотрудники МУП «Энгельс-Водоканал» вместе с общественниками выезжают по жалобам, чтобы взять пробы воды. С 17 февраля отобрано уже 60 образцов в разных концах города. В восьми отмечено незначительное превышение по мутности, в 13 – по содержанию железа. По каждому обращению принимаются меры, заверили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Исаев написал заявление в прокуратуру о сносе мемориала работникам САЗ
В правительстве обсудили ситуацию с холодильниками «Саратов»
Вячеслав Володин предложил отменить комиссию при оплате за ЖКУ
В Саратовской консерватории прозвучат редкие произведения в исполнении камерного оркестра
Администрация Энгельсского района объяснила причины желтой воды в кранах
В Саратовской консерватории состоится мировая премьера оперы «Легенда гор»
Десять вернувшихся из Китая в Саратовскую область не заразились коронавирусом
Студенты Президентской академии реализуют Школьный проектный офис SchoolJect
В Татищевском районе сотрудники ГИБДД во время погони влетели в остановку
Нетрезвого водителя такси оштрафовали за массовое ДТП в Энгельсе
Андрей Воробьев: Наша задача — заботиться о ветеранах
Житель Балтайского района проведет четыре года в колонии за поджог сожительницы
В Ленинском районе завтра организуют подвоз воды
В Саратове ищут 80-летнего Сергея Беленца
Матч «Протона-Саратов» с московским «Динамо» перенесли на час позже
В национальной деревне Саратова отпразднуют проводы Масленицы
В Саратовской области в 2020 году появится «Сад памяти»
В Саратовскую область не пустили 0,81 тонну зараженной муки из Казахстана
На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб
В Саратовской области пройдет рейд «Маленький пассажир»