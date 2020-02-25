Администрация Энгельсского района объяснила причины желтой воды в кранах

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:28:23+03:00

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В администрации Энгельсского района прокомментировали ситуацию с желтой водой у жителей в домах.

Как объяснили «КП-Саратов» в администрации, причиной нехарактерного бурого цвета является ранее половодье на Волгоградском водохранилище.

- Изменения привычной цветности и прозрачности стало следствием природных условий, оказавших влияние на состав поверхностного источника, ржавчина в водопроводных после повторного запуска при проведении ремонтных работ на сетях и физический износ коммунальной инфраструктуры, – отметили в администрации.

Требуется дополнительные меры обработки воды, чтобы довести ее качество до норматива: хлорирование, реагентная обработка коагулянтом и фильтрование.

- В настоящее время на выходе с водопроводных очистных сооружений цветность питьевой воды удалось снизить до 20 градусов по хромо-кобальтовой шкале, что соответствует требованиям СанПиН, – отметили в администрации.

Сейчас сотрудники МУП «Энгельс-Водоканал» вместе с общественниками выезжают по жалобам, чтобы взять пробы воды. С 17 февраля отобрано уже 60 образцов в разных концах города. В восьми отмечено незначительное превышение по мутности, в 13 – по содержанию железа. По каждому обращению принимаются меры, заверили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU