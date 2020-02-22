2020-02-22T11:52:07+03:00
Происшествия

Во время обыска у Логинова забрали оружие. Но он больше расстроился из-за личного телефона

Официальная причина заявлена в якобы аккредитации личного тренера биатлониста [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Фото из Telegram-канала Дмитрия ГуберниеваФото из Telegram-канала Дмитрия Губерниева
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Александр Логинов, выходец из саратовской школы биатлона, рассказал подробности обыска, который прошел утром 22 февраля в его номере в отеле Антхольца в Италии.

Как сообщил спорткомментатор Дмитрий Губерниев, полиция Италии нагрянула в шесть утра (восемь часов по московскому времени).

Запись на странице Дмитрия Губерниева в Instagram

Запись на странице Дмитрия Губерниева в Instagram

- Вломились, забрали оружие. Попросили сидеть на местах. Проверяли только мои вещи – рассказал Губерниеву Александр Логинов в интервью каналу «Матч ТВ».

Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

Обыск также был проведен в автомобиле Логинова. После этого спортсмены были вынуждены отправиться в полицию для опроса.

Сейчас известно, что запрос в полицию о проверке лидера российской сборной по биатлону поступил от Международный союз биатлонистов (IBU). По словам главы союза биатлонистов Владимира Драчева, официальная причина в том, что якобы личный тренер Логинова Александр Касперович, находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.

- Забрали компьютер, личные вещи, телефон, это больше всего меня расстроило. Меня, конечно, это очень сильно расстраивает, надеюсь, что это не останется замятым, – сказал Александр Логинов.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

В курсе ситуации все заинтересованные структуры, представители сборной пообщались с МИДом, министром спорта России Олегом Матыциным.

- Спасибо за поддержку. Мы не сломаемся! – заявил Логинов.

Напомним, с 13 февраля в Италии, в городе Антхольц проходит чемпионат мира по биатлону. Александр Логинов завоевал золотую медаль в гонке на 10 километров. Кроме того, сегодня в 16:40 по московскому времени там должна состояться мужская эстафета.

Вице-президент Федерации биатлона - про обыски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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