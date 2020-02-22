У Александра Логинова прошли обыски в гостиничном номере в Италии
У биатлониста Александра Логинова, уроженца Саратовской области, прошли обыски в номере гостинице в Италии, где проходит чемпионат мира.
Эту информацию сообщили спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
- В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно, – сообщил Нуждов РИА Новости.
Полицейские пришли к спортсменам около шести утра, у них изъяли ноутбуки. Кроме того, был осмотрен автомобиль Александра Логинова.
После этого спортсменов отправили в полицию для дачи объяснений, но точных причин не сообщили.
Сегодня в 16:45 по московскому времени в Антхольце должна состояться мужская эстафета.
Напомним, ранее Александр Логинов выиграл гонку и стал чемпионом мира.
Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU