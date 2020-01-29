2020-01-29T14:33:47+03:00
Общество

Саратовский институт «Микроб» занимается разработкой вакцины от коронавируса

Китай передал генный материал России
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В России будут разрабатывать вакцину от коронавирусаВ России будут разрабатывать вакцину от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вакцину от коронавируса, скорее всего, будет разрабатывать саратовский институт «Микроб».

Как сообщает телеграм-канал «Караульный», Китай передал России геном коронавирусной инфекции 2019-nCoV. По данным канала «Глав.Медиа», для разработки вакцины привлечены специалисты института «Микроб» Роспотребнадзора. У них образцы появились уже в понедельник.

Саратовский Роспотребнадзор не смог прокомментировать информацию, перенаправив в федеральное ведомство. Однако с последним связаться не удалось.

По официальным данным, сейчас в Китае уже заражены почти 6 тыс. человек и еще почти десять — под подозрением. Во всем мире коронавирусной инфекции подверглись 6 062 человека, в основном в странах Восточной Азии. Скончались 132 заболевших. Летальность составляет 2,2%.

В Китае заболели уже почти шесть тыс. человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Китае заболели уже почти шесть тыс. человекФото: Артем КИЛЬКИН

В ответ на запрос о мерах по предупреждению проникновения и распространения нового вируса в Саратовской области, региональный Роспотребнадзор проинформировал «КП-Саратов», что вместе с министерством здравоохранения разрабатывается «Комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Саратовской области».

В Управлении напомнили, что за минувшую неделю уже прошло обследование двух больных в регионе с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Обе прибывших из КНР женщины обратились в январе за медицинской помощью в Саратове и Энгельсе.

- Больные обследованы на группу респираторных вирусных инфекций, энтеровирусную инфекцию, результаты — отрицательные. Клинический материал от больных доставлен в Новосибирск для проведения исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV, результаты — отрицательные, — заявили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор по Саратовской области также рекомендует жителям региона воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику. Тем же, кто возвращается из Китая, рекомендуется при появлении признаков острых респираторных вирусных инфекций обращаться за медицинской помощью и сразу информировать медицинских работников о пребывании в КНР. Сделать это нужно, если признаки заболевания появились в течение 14 дней после возвращения из региона распространения вируса.

Пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют тепловизором Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют тепловизоромФото: Мария ЛЕНЦ

Проверка всех прибывающих в Саратовскую область международными рейсами осуществляется в ходе санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Гагарин», при этом прямого авиасообщения с Китайской Народной Республикой через аэропорт «Гагарин» нет.

Специалисты считают, что эпидемия вируса доберется до России в середине февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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