Мэрия Саратова: С изолированным китайским городом-побратимом Ухань контакты не разрываем

В мэрии Саратова 23 января корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что с китайским городом-побратимом Ухань продолжают поддерживать тесные культурные связи. Только за прошлый год было несколько совместных акций, в том числе в рамках проекта ПФО «Волга-Янцзы», когда саратовские спортсмены выиграли заплыв через реку в Ухане, а также обмен школьниками.

Глава пресс-службы саратовской мэрии Татьяна Плющева рассказала «КП-Саратов», что если останавливаться подробно на всех совместных проектах, то понадобится время для подготовки справок. На сегодняшний день, в связи с изоляцией города Ухань из-за эпидемии коронавируса, пока никаких изменений в планах сотрудничества не производилось.

- Мы переживаем за город-побратим и надеемся, что в ближайшее время ситуация с новым заболеванием будет взята под контроль, и город сможет жить как прежде. Разрывать наши связи мы не планируем. Пока никаких решений о приостановке контактов официально не принималось, — сказала Татьяна Плющева.

Китайские школьники - частые гости в Саратове

Связи Саратова и Уханя начали налаживаться еще в 2006 году, когда представителей официальной делегации провинции Хубэй принимали в мэрии Саратова. С лета 2015 года почти 12-миллионный Ухань официально стал побратимом 840-тысячного Саратова. Свои подписи под документом поставили глава администрации Саратова Александр Буренин и вице-мэр Уханя Вао Вэйминь. Губернатор Валерий Радаев встречался в том же году с губернатором провинции Хубэй господином Ван Гошэном. Саратовские власти отмечали успешный опыт торгово-экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов Саратовской области с предприятиями провинции.

Китайские дети в минувшем году учились в саратовской гимназии №4, а школьники оттуда по обмену побывали в Ухане.

Между тем сегодня, 23 января, Роспотребнадзор официально предостерег жителей Саратовской области от полетов в этот китайский город.

Ухань сейчас закрыт на карантин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побратим Саратова китайский Ухань закрыт властями страны на карантин из-за вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Правительство КНР приостановило автобусное, водное и железнодорожное сообщение с городом. В самом Ухане проходят процедуры дезинфекции. По всему Китаю насчитывается уже несколько сотен заболевших, подтверждено несколько смертей зараженных людей.

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