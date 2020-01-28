Коронавирус: с подозрением на инфекцию госпитализирован второй житель Саратовской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован второй человек.

Как сообщает издание «Новости Саратова» со ссылкой на региональный Минздрав, у пациента взяты анализы крови. Образцы отправлены в Новосибирский институт «Вектор» для установления диагноза.

Напомним, 25 января с аналогичным подозрением была госпитализирована студентка из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU