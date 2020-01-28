Коронавирус: с подозрением на инфекцию госпитализирован второй житель Саратовской области
Анализы крови отправлены в Новосибирск
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В Саратовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован второй человек.
Как сообщает издание «Новости Саратова» со ссылкой на региональный Минздрав, у пациента взяты анализы крови. Образцы отправлены в Новосибирский институт «Вектор» для установления диагноза.
Напомним, 25 января с аналогичным подозрением была госпитализирована студентка из Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU