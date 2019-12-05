На разборе завалов сгоревшего склада у Сенного рынка в Саратове ищут людей

Пожарные успешно ликвидировали возгорание склада на улице Большая Горная в Саратове, но работы на месте продолжаются.

Как сообщили корреспондент «КП-Саратов» с места событий, сейчас начался разбор завалов, на месте пока что работает «скорая» и реанимация — на случай, если в сгоревшем помещении найдут людей. Пока что, по официальным данным регионального МЧС, никто не пострадал.

Напомним, склад около Сенного рынка загорелся сегодня, 5 января, в 18:35. На месте работали восемь единиц техники МЧС и множество пожарных, полицейских, газовиков и спасателей. Последние, по словам начальника облспаса Юрия Юрина, оказывают содействие.

Склад около Сенного сгорел на 110 кв. м. Фото из соцсетей

- Площадь пожара составила 110 кв. м. Помещение одноэтажное, металлическое, 20х20, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, отметив, что возгорание началось с кровли.

Пламя смогли ликвидировать за полтора часа — в 18:35 поступил сигнал о происшествии, а в 19:54 пожар уже потушили.

На данный момент огнеборцы, сумевшие справиться со стихией, уже сматывают рукава.

Пожарные сворачивают рукава после успешно проделанной работы. Фото Алексея Юмашева

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с одним из владельцев склада Намиком Мамедовым. Он считает, что пожар начался со склада обоев.

Как рассказал мужчина, в этом здании хранила свой товар половина бизнесменов с Сенного рынка.

На этом складе хранила свой товар половина бизнесменов рынка. Фото Алексея Юмашева

Напомним, этот пожар — уже не первый, что происходит там. В 2014 почти полностью выгорел сам Сенной рынок. Тогда площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м, убытки претерпели множество предпринимателей, сгорели более 200 торговых точек.

Также крупнейший пожар в 2019 году охватил рынок «Феникс» в Энгельсе. Выгорело почти два павильона — порядка 1 тыс. кв. м.