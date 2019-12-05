2020-01-05T20:31:31+03:00
Происшествия

На разборе завалов сгоревшего склада у Сенного рынка в Саратове ищут людей

Площадь пожара составила 110 кв. м
Ольга СимоноваАлексей Юмашев
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На сгоревшем складе продолжают разбирать завалы. Фото Алексея ЮмашеваНа сгоревшем складе продолжают разбирать завалы. Фото Алексея Юмашева
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Пожарные успешно ликвидировали возгорание склада на улице Большая Горная в Саратове, но работы на месте продолжаются.

Как сообщили корреспондент «КП-Саратов» с места событий, сейчас начался разбор завалов, на месте пока что работает «скорая» и реанимация — на случай, если в сгоревшем помещении найдут людей. Пока что, по официальным данным регионального МЧС, никто не пострадал.

Напомним, склад около Сенного рынка загорелся сегодня, 5 января, в 18:35. На месте работали восемь единиц техники МЧС и множество пожарных, полицейских, газовиков и спасателей. Последние, по словам начальника облспаса Юрия Юрина, оказывают содействие.

Склад около Сенного сгорел на 110 кв. м. Фото из соцсетей

Склад около Сенного сгорел на 110 кв. м. Фото из соцсетей

- Площадь пожара составила 110 кв. м. Помещение одноэтажное, металлическое, 20х20, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, отметив, что возгорание началось с кровли.

Пламя смогли ликвидировать за полтора часа — в 18:35 поступил сигнал о происшествии, а в 19:54 пожар уже потушили.

На данный момент огнеборцы, сумевшие справиться со стихией, уже сматывают рукава.

Пожарные сворачивают рукава после успешно проделанной работы. Фото Алексея Юмашева

Пожарные сворачивают рукава после успешно проделанной работы. Фото Алексея Юмашева

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с одним из владельцев склада Намиком Мамедовым. Он считает, что пожар начался со склада обоев.

Как рассказал мужчина, в этом здании хранила свой товар половина бизнесменов с Сенного рынка.

На этом складе хранила свой товар половина бизнесменов рынка. Фото Алексея Юмашева

На этом складе хранила свой товар половина бизнесменов рынка. Фото Алексея Юмашева

Напомним, этот пожар — уже не первый, что происходит там. В 2014 почти полностью выгорел сам Сенной рынок. Тогда площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м, убытки претерпели множество предпринимателей, сгорели более 200 торговых точек.

Также крупнейший пожар в 2019 году охватил рынок «Феникс» в Энгельсе. Выгорело почти два павильона — порядка 1 тыс. кв. м.

На месте сгоревшего склада в Саратове продолжают работать службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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