В Саратове горит склад у Сенного рынка
Около Сенного рынка в Саратове горит склад, соединенный с магазином «Магнит», и кровля супермаркета. Это подтвердил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, отметив, что спасатели на месте оказывают содействие пожарным.
Имеется угроза распространения огня на соседние здания.
Пока что возгорание на Большой Горной/Пугачева пытаются локализовать. На месте работают пожарные, «скорая», облспас.
В районе Сенного рынка горит склад.
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ИСТОЧНИК KP.RU