В Саратове горит склад у Сенного рынка

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:50:08+03:00

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Около Сенного рынка в Саратове горит склад, соединенный с магазином «Магнит», и кровля супермаркета. Это подтвердил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, отметив, что спасатели на месте оказывают содействие пожарным.

Имеется угроза распространения огня на соседние здания.

Пока что возгорание на Большой Горной/Пугачева пытаются локализовать. На месте работают пожарные, «скорая», облспас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753302" frameborder="0"></iframe> В районе Сенного рынка горит склад.

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ИСТОЧНИК KP.RU