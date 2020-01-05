Площадь пожара на складе у Сенного рынка составила более 100 кв. м

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:04:13+03:00

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В Саратове сегодня вечером, 5 января, сгорел склад на Большой Горной, 310, около Сенного рынка.

- Помещение металлическое 20*20, одноэтажное, загорелась кровля. Площадь пожара составила 110 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Отмечается, что склад вплотную пристроен к магазину «Магнит», но его огнем не задело.

Сигнал о пожаре поступил в 18:35, в 19:20 сотрудники МЧС и восемь единиц техники его уже локализовали, а в 19:54 — ликвидировали.

Во время ЧП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753302" frameborder="0"></iframe> В районе Сенного рынка горит склад.

ИСТОЧНИК KP.RU