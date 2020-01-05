Праздники продолжаются: куда сходить в Саратове на Рождество и не только

В Саратове, как и во всем остальном мире, 2020 год наступил пять дней назад, но веселье не закончилось. Новый год в Саратове продолжают отмечать, а скоро и Рождество, да и сами выходные не закончатся до 9 января!

Для досуга саратовцев в городе организовали множество мероприятий, в том числе и для детей.

Понедельник — день веселый

Так, в 11:00 6 января на стадионе «Зимний» стартуют открытые городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка», в 10:00 для детей микрорайонов «Изумрудный» и «Иволгино» начнутся игровые программы «В гостях у Снеговика». Они пройдут на детской площадке у дома №6 по 3-му проезду Муленкова и около детсада «Пчелка» на Апрельской, 8, соответственно.

Саратовцев ждет множество мероприятий

Также интересным развлечением для саратовцев станет ледовая развлекательная программа «Жаркий лед», которая состоится на стадионе «Волга». Начало — в 12:00.

Рождество в городе

На Рождество, 7 января, в городе организованы множество мероприятий. Например, в 11:00 в театре «Версия» начнется спектакль «По зеленым холмам океана», в это же время в театре «Балаганчикъ» покажут новогоднюю историю для всей семьи «Ожерелье из улыбок».

Несколько программ пройдут днем на проспекте Кирова: в 14:00 около ТК «Манеж» начнется «Новогодняя феерия», а недалеко от «Детского мира» — акция «Мешок подарков».

Вечером праздник состоится на главной площади города — Театральной. Там в 18:00 начнется «Рождество Христово».

На Театральной площади пройдет «Рождество Христово»Фото: Роман ЗЛОБИН

А что после?

Следующие дни также богаты на культурные события в Саратове.

Например, в сквере «Дружбы народов» в 12:00 8 января состоится «Рождественская круговерть» — это развлекательная программа для жителей Заводского района.

В хоккейной коробке у дома №107 по проспекту 50 лет Октября 9 января — товарищеская встреча по хоккею. Она начнется в 10:00, но только если позволит погода. Этим же вечером, в 19:00, в театре «Балаганчикъ» покажут спектакль «Дурачок» по мотивам рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке».

КСТАТИ

Стоит отметить, что кроме мероприятий, которые пройдут в городе, в этот период работают катки и лыжные базы.

Саратовцы могут взять в прокат лыжи и покататься на Кумысной полянеФото: Ольга Симонова

Так, бесплатно покататься можно на стадионе «Спартак», а взять в прокат лыжи и несколько часов провести на свежем воздухе на Кумысной поляне можно в ДОЛ «Молодежный» и в региональном центре спортивной подготовки на 5-й Дачной.

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