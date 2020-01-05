2020-01-05T11:44:38+03:00
Новый год 2020

Праздники продолжаются: куда сходить в Саратове на Рождество и не только

Выходные дни в городе богаты на мероприятия
Ольга Симонова
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Новый год в Саратове прошел, а выходные продолжаются!Новый год в Саратове прошел, а выходные продолжаются!Фото: Ольга Симонова
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В Саратове, как и во всем остальном мире, 2020 год наступил пять дней назад, но веселье не закончилось. Новый год в Саратове продолжают отмечать, а скоро и Рождество, да и сами выходные не закончатся до 9 января!

Для досуга саратовцев в городе организовали множество мероприятий, в том числе и для детей.

Понедельник — день веселый

Так, в 11:00 6 января на стадионе «Зимний» стартуют открытые городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка», в 10:00 для детей микрорайонов «Изумрудный» и «Иволгино» начнутся игровые программы «В гостях у Снеговика». Они пройдут на детской площадке у дома №6 по 3-му проезду Муленкова и около детсада «Пчелка» на Апрельской, 8, соответственно.

Саратовцев ждет множество мероприятий

Саратовцев ждет множество мероприятий

Также интересным развлечением для саратовцев станет ледовая развлекательная программа «Жаркий лед», которая состоится на стадионе «Волга». Начало — в 12:00.

Рождество в городе

На Рождество, 7 января, в городе организованы множество мероприятий. Например, в 11:00 в театре «Версия» начнется спектакль «По зеленым холмам океана», в это же время в театре «Балаганчикъ» покажут новогоднюю историю для всей семьи «Ожерелье из улыбок».

Несколько программ пройдут днем на проспекте Кирова: в 14:00 около ТК «Манеж» начнется «Новогодняя феерия», а недалеко от «Детского мира» — акция «Мешок подарков».

Вечером праздник состоится на главной площади города — Театральной. Там в 18:00 начнется «Рождество Христово».

На Театральной площади пройдет «Рождество Христово» Фото: Роман ЗЛОБИН

На Театральной площади пройдет «Рождество Христово»Фото: Роман ЗЛОБИН

А что после?

Следующие дни также богаты на культурные события в Саратове.

Например, в сквере «Дружбы народов» в 12:00 8 января состоится «Рождественская круговерть» — это развлекательная программа для жителей Заводского района.

В хоккейной коробке у дома №107 по проспекту 50 лет Октября 9 января — товарищеская встреча по хоккею. Она начнется в 10:00, но только если позволит погода. Этим же вечером, в 19:00, в театре «Балаганчикъ» покажут спектакль «Дурачок» по мотивам рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке».

КСТАТИ

Стоит отметить, что кроме мероприятий, которые пройдут в городе, в этот период работают катки и лыжные базы.

Саратовцы могут взять в прокат лыжи и покататься на Кумысной поляне Фото: Ольга Симонова

Саратовцы могут взять в прокат лыжи и покататься на Кумысной полянеФото: Ольга Симонова

Так, бесплатно покататься можно на стадионе «Спартак», а взять в прокат лыжи и несколько часов провести на свежем воздухе на Кумысной поляне можно в ДОЛ «Молодежный» и в региональном центре спортивной подготовки на 5-й Дачной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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