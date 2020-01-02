Саратовцев приглашают покататься на лыжах на Кумысной поляне

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:49:28+03:00

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В Саратове со 2 января возобновила работу лыжная база ДОЛ «Молодежный».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, любители активного отдыха смогут покататься на лыжах по территории Кумысной поляны.

Пункт проката ДОЛ «Молодежный» будет работать ежедневно с 09:30 до 18:00. Там можно подобрать экипировку по цене 200 рублей в час для взрослых и 150 рублей за 1,5 часа для детей.

Также работает пункт проката в региональном центре спортивной подготовки на 5-й Дачной.

- На территории «Молодежного» и в лесопарковой зоне Кумысной поляны проходит хорошо накатанная трасса, есть возможность проводить индивидуальные занятия с тренером, по записи для групп возможен прокат в вечернее время по освещенной трассе до 9 часов вечера. На территории есть возможность оставить машину, отдохнуть с друзьями и детьми, – рассказали в Минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU