В Саратове работает бесплатный каток на стадионе «Спартак»
Лед залит, несмотря на погоду
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Саратовцы и гости города могут покататься на коньках на стадионе «Спартак».
- Вопреки неблагоприятным погодным условиям каток подготовлен, лед залит. На эти работы каждый год МАУ «ДФОСС» заключает договор с Федерацией конькобежного спорта Саратовской области, что позволяет компенсировать затраты на водопотребление при заливке и оплату ГСМ при эксплуатации ледозаливочной техники, —уточнили в мэрии.
Отметим, что покататься на стадионе можно абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU