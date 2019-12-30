В Саратове работает бесплатный каток на стадионе «Спартак»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-30T11:12:49+03:00

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Саратовцы и гости города могут покататься на коньках на стадионе «Спартак».

- Вопреки неблагоприятным погодным условиям каток подготовлен, лед залит. На эти работы каждый год МАУ «ДФОСС» заключает договор с Федерацией конькобежного спорта Саратовской области, что позволяет компенсировать затраты на водопотребление при заливке и оплату ГСМ при эксплуатации ледозаливочной техники, —уточнили в мэрии.

Отметим, что покататься на стадионе можно абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU