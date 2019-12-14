Зимний отдых в Саратовской области 2019–2020: как развлечься и не заснуть в сугробе

Впереди длинные новогодние праздники и многие думают, как развлечься зимой 2019–2020 годов в Саратовской области.

Популярными в этот период будут различные зимние забавы, о которых рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на конференции в пресс-центре «КП-Саратов».

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова

Виктория Валериевна отметила, что в топе в этом сезоне остаются горнолыжные объекты. В пример она привела парк-отель в Хвалынске, в котором уже с 30 ноября можно спуститься на лыжах с горы, посетить спа-комплекс и прокатиться на хаски, лошадях.

В топе в этом сезоне остаются горнолыжные спускиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратове также работает база «Роща», остальные, в основном, ждут снега и минусовой температуры.

Туристов к нам в регион привлекает зимняя рыбалка. Ею в Саратовской области занимаются почти 50 организаций. Половина из них турбазы, а остальное — частные пруды. Также гостям из других регионов нравится охота

Зимняя рыбалка пользуется спросомФото: Андрей МИРЕЙКО

- Одним из новых трендов, родившихся зимой, стало посещение нашего нового аэропорта «Гагарин». Экскурсии туда пользуются популярностью не только у детских групп, но и у взрослых. Сейчас прорабатывается вопрос о более массовых посещениях, идет большой запрос, — поделилась идеей председатель саратовского комитета по туризму.

Она подчеркнула и популярность экскурсионных программ, 70 из них в зимний период адаптированы под семейный отдых с детьми, колорита добавляют Новый год и Рождество, которые также создают свою фишку.

Не стоит думать, что они созданы с нуля и специально для зимы. Как отметила Виктория Валериевна, всего в регионе порядка 100 экскурсий, а 70 из них адаптировали для работы и зимой, остальные 30 — это чисто летние программы, в основном, сплавы, но куда сплавляться зимой, правильно?

Вернемся к отдыху в Саратовской области в зимние месяцы. Один из старейших туроператоров Саратова, по словам Бородянской, проводит обзорные экскурсии с культурно-исторической программой, в том числе по церквям и храмам.

- Совсем недавно для моих знакомых, работающих в туристической отрасли, и детей экскурсовод провел полуторачасовую программу только вокруг Троицкого собора. Они и не догадывались, что вокруг него так много интересного, — отметила Бородянская.

Также для детей может быть интересна экскурсия «Веселый автобус», которая стартует в январе, она будет ездить по елкам Саратова, а во время маршрута запланирована интерактивная программа. Такое развлечение для детей проходит в городе уже второй год. Также ребятам наверняка понравятся новогодние спектакли, которые проходят в театрах.

В регионе есть и выездные программы, например, в Красноармейский район, где можно ознакомиться с керамикой села Золотое и родиной летчика-истребителя, Героя Советского Союза Николая Скоморохова — селом Белогорское.

Дети, да и взрослые, любят посещать питомник хаски в Сосновке, ведь это, по словам председателя комитета по туризму Саратовской области, спорт, общение с животными, можно устроить фотосессию, отдохнуть. Такого же мнения Бородянская и о конных прогулках. Не планируя ее заранее, можно почти в любой день отвезти ребенка в клуб, один из которых находится в поселке Рейник Саратовского района.

Саратовцы могут поиграть с сибирскими хаски в СосновкеФото: Ольга Симонова

Несомненно, каждый год саратовцы ходят на катки. Сейчас это — «Тау Парк» около 3-й Дачной, горожане также смогут посетить каток на набережной. Повсеместно зальют лед на стадионах, у школ и т. д.

Когда выпадет снег, популярность наберут и экологические экскурсии на Кумысной поляне.

Напомним, что именно этот природный парк очень популярен у саратовцев, любящих активный зимний отдых на лыжах, сноубордах, тюбингах, аэросанях.

Многие ждут, когда выпадет снег. Однако, несмотря на его нехватку, лыжный сезон стартовал более недели назад. Об этом рассказала Наталия Чапурина, директор детского оздоровительного лагеря «Молодежный», в котором также есть прокат лыж.

Директор ДОЛ «Молодежный» Наталия ЧапуринаФото: Ольга Симонова

- Прокатанная трасса проходит как по территории «Молодежного», так и связывает лагеря «Березка», «Дубки», «Родничок», 5-ю Дачную, Вишневую гору, — отметила Чапурина.

Можно также заниматься с тренером, если ваши навыки катания на лыжах пока не слишком хороши. «Молодежный» бесплатно предоставляет свои услуги для слепых, уже несколько лет работая с маломобильными гражданами. Саратовцы приходят кататься и с детьми, которых могут с собой не брать на трассу, а оставить развлекаться с вожатыми: поиграть, позаниматься — это бесплатно.

Лыжный сезон в Саратовской области стартовалФото: Ольга Симонова

Рядом с лагерями есть парковки, но многие горожане, по словам директора учреждения, просят пустить автобусы, например, на выходные, чтобы можно было добраться и людям без личного транспорта.

В заключение пресс-конференции сама Виктория Бородянская отметила, что ее любимым отдыхом являются прогулки. Ей нравится ходить по недавно отреставрированному проспекту Кирова, пешеходной зоне на Волжской, бульвару на Рахова.

- Даже просто гулять по городу вечером зимой — попадаешь в сказку! Заодно и тренируешь сердечно-сосудистую систему, — подчеркнула Виктория Валериевна.