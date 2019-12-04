Пассажирский автобус протаранил столб на обледеневшей дороге в Саратове
В Заводском районе Саратова автобус MAN с пассажирами протаранил столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Орджоникидзе в 11:10.
Фото ГИБДД Саратова
Сейчас известно о 15 пострадавших. Всех пассажиров госпитализировали.
- На месте работают две бригады облспаса, восемь — «скорой помощи», Центр медицины катастроф осуществляет общее руководство медицинскими работами, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.
Авария произошла в районе мебельной фабрики «Мария», на Орджоникидзе, 24, у остановки «Фабричная». В ДТП попал автобус маршрута №6.
Фото ГИБДД Саратова
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД Саратова, которые выясняют все обстоятельства аварии. На улице Орджоникидзе образовалась серьезная пробка в сторону центра города.
В Саратове автобус врезался в столб.
По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением, автобус занесло. Очевидцы сообщают, что пострадавшие отделались незначительными травмами при падении: разбитые носы, ссадины и ушибы.
Напомним, в Саратове несколько дней дороги покрыты наледью. Выпавший снег усугубил ситуацию, так как лед скрыт, на проезжей части образовалась «снежная каша». ГИБДД области предупреждала о тяжелой ситуации, настоятельно рекомендовав автомобилистам соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и проявлять максимальную осторожность.
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ИСТОЧНИК KP.RU