2019-12-04T11:12:49+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус протаранил столб на обледеневшей дороге в Саратове

Пострадали 15 человек [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Автобус протаранил столб в Саратове. Фото группы "Типичный Саратов"Автобус протаранил столб в Саратове. Фото группы "Типичный Саратов"
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В Заводском районе Саратова автобус MAN с пассажирами протаранил столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Орджоникидзе в 11:10.

Фото ГИБДД Саратова

Фото ГИБДД Саратова

Сейчас известно о 15 пострадавших. Всех пассажиров госпитализировали.

- На месте работают две бригады облспаса, восемь — «скорой помощи», Центр медицины катастроф осуществляет общее руководство медицинскими работами, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Авария произошла в районе мебельной фабрики «Мария», на Орджоникидзе, 24, у остановки «Фабричная». В ДТП попал автобус маршрута №6.

Фото ГИБДД Саратова

Фото ГИБДД Саратова

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД Саратова, которые выясняют все обстоятельства аварии. На улице Орджоникидзе образовалась серьезная пробка в сторону центра города.

В Саратове автобус врезался в столб.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением, автобус занесло. Очевидцы сообщают, что пострадавшие отделались незначительными травмами при падении: разбитые носы, ссадины и ушибы.

Напомним, в Саратове несколько дней дороги покрыты наледью. Выпавший снег усугубил ситуацию, так как лед скрыт, на проезжей части образовалась «снежная каша». ГИБДД области предупреждала о тяжелой ситуации, настоятельно рекомендовав автомобилистам соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и проявлять максимальную осторожность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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