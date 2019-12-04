Пассажирский автобус протаранил столб на обледеневшей дороге в Саратове

В Заводском районе Саратова автобус MAN с пассажирами протаранил столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Орджоникидзе в 11:10.

Фото ГИБДД Саратова

Сейчас известно о 15 пострадавших. Всех пассажиров госпитализировали.

- На месте работают две бригады облспаса, восемь — «скорой помощи», Центр медицины катастроф осуществляет общее руководство медицинскими работами, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Авария произошла в районе мебельной фабрики «Мария», на Орджоникидзе, 24, у остановки «Фабричная». В ДТП попал автобус маршрута №6.

Фото ГИБДД Саратова

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД Саратова, которые выясняют все обстоятельства аварии. На улице Орджоникидзе образовалась серьезная пробка в сторону центра города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747696" frameborder="0"></iframe> В Саратове автобус врезался в столб.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением, автобус занесло. Очевидцы сообщают, что пострадавшие отделались незначительными травмами при падении: разбитые носы, ссадины и ушибы.

Напомним, в Саратове несколько дней дороги покрыты наледью. Выпавший снег усугубил ситуацию, так как лед скрыт, на проезжей части образовалась «снежная каша». ГИБДД области предупреждала о тяжелой ситуации, настоятельно рекомендовав автомобилистам соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и проявлять максимальную осторожность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс

Пробка начинается задолго до въезда на мост

(подробнее)