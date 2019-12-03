2019-12-03T19:43:57+03:00
Происшествия

ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс

Пробка начинается задолго до въезда на мост
Екатерина Семенова
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Движение по мосту через Волгу парализовано пробкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП на мосту.

В сторону Энгельса столкнулись несколько автомобилей, в том числе две из них – такси. Машины «догнали» друг друга, двигаясь средним рядом.

При подъезде к мосту со стороны Саратова движение практически встало.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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