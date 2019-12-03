ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс
Пробка начинается задолго до въезда на мост
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Движение по мосту через Волгу парализовано пробкой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП на мосту.
В сторону Энгельса столкнулись несколько автомобилей, в том числе две из них – такси. Машины «догнали» друг друга, двигаясь средним рядом.
При подъезде к мосту со стороны Саратова движение практически встало.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU