ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-03T19:43:57+03:00

Пробка начинается задолго до въезда на мост

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Движение по мосту через Волгу парализовано пробкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стало ДТП на мосту.

В сторону Энгельса столкнулись несколько автомобилей, в том числе две из них – такси. Машины «догнали» друг друга, двигаясь средним рядом.

При подъезде к мосту со стороны Саратова движение практически встало.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU