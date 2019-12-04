В Саратове 11 человек пострадали в столкновении автобуса со столбом
В Саратове сегодня утром, 4 декабря, автобус МАН, курсирующий по маршруту №6, врезался в столб.
- За медпомощью обратились 11 человек, всем ее оказали. На месте работают две бригады облспаса, восемь — «скорой помощи», Центр медицины катастроф осуществляет общее руководство медицинскими работами, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.
Авария случилась на Орджоникидзе, 24.
В ГИБДД отметили, что на месте также работают сотрудники Госавтоинспекции Саратова. Обстоятельства выясняются.
Из-за ДТП образовалась пробка на улице Орджоникидзе в сторону города.
ИСТОЧНИК KP.RU