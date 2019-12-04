В Саратове 11 человек пострадали в столкновении автобуса со столбом

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-04T10:46:34+03:00

На месте работает облспас, «скорая помощь», ЦМК и ГИБДД

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В Саратове сегодня утром, 4 декабря, автобус МАН, курсирующий по маршруту №6, врезался в столб.

- За медпомощью обратились 11 человек, всем ее оказали. На месте работают две бригады облспаса, восемь — «скорой помощи», Центр медицины катастроф осуществляет общее руководство медицинскими работами, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Авария случилась на Орджоникидзе, 24.

В ГИБДД отметили, что на месте также работают сотрудники Госавтоинспекции Саратова. Обстоятельства выясняются.

Из-за ДТП образовалась пробка на улице Орджоникидзе в сторону города.

ИСТОЧНИК KP.RU