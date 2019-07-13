В саратовском гараже в плену умирают животные
Сегодня, 13 июля, в паблике «МЫ-ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост» соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником Daria Kolosova опубликовала запись о несчастных кошках и собаках, которых держат вместе с умершими животными.
По словам девушки, домом для питомцев стали гаражи на улице Шелковичная, 176. В доказательство своих слов зоозащитница опубликовала снимок собаки и кошек в клетках, которые живут среди кучи мусора, без еды и воды.
Горожанка отметила, что полиции безразлична эта проблема, но лично она готова идти к участковому.
Запись вызвала неподдельную жалость и сочувствие среди комментаторов.
- Местные жители говорят, что постройка принадлежит некой Татьяне, назвали ее адрес и квартиру. На гараже написано, чтобы она выпустила собаку. Об этой ситуации многие знают, — написала Кристина Лазарева.
- Были вчера у участкового, сказал что мы далеко не первые жалуемся. Они ходили к хозяйке гаража и в ее присутствии открывали, нарушений не выявили,— добавил Оскар Ивлев.
Зоозащитники сошлись во мнении, что спасти кошек и собак надо, но не нарушая закон и не взламывая гараж, как бы им ни хотелось. А еще посетовали на то, что доказать жестокое обращение с животными очень сложно.
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Животные гибнут в саратовском гараже.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU