В саратовском правительстве поселился бездомный кот

Сотрудники Управление ветеринарии по Саратовской области спасли от смерти бродячего кота.

Как рассказал на пресс-конференции начальник Управления Алексей Частов, животное нашли еще в сентябре, в одном из дачных товариществ.

- Взяли с улицы, откормили и назвали Тихоном, — сообщил чиновник.

По его словам, кот теперь живет непосредственно в Управлении ветеринарии и вполне освоился: ходит по кабинетам и чувствует себя вольготно.

При этом сотрудники так полюбили питомца, что не соглашаются никому его отдавать. Алексей Частов рассказал, что некоторое время назад Тихон пропал. Его искали два дня, развешивали объявления. Найти кота удалось при помощи местных жительниц, километрах в пяти от нового дома.

- Мы его не отдадим, — заявил Частов.

Тихон вполне освоился в новом доме

Он остановился на теме брошенных животных. По его мнению, Тихона выкинули хозяева после окончания дачного сезона. Эта проблема резко проявляется осенью, когда люди перестают приезжать на дачи, а прирученных за лето питомцев оставляют на произвол судьбы. Например, в микрорайоне «Иволгино» это привело к скоплению бродячих собак, которые пришли туда из близлежащего частного сектора в поисках пропитания.

По мнению Частова, выбрасывать домашних животных недопустимо ни при каких условиях. В то же время, в Саратове необходимо организовать нормальный приют для бездомных животных.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о волонтерах, которые подобрали выброшенного кота. Хозяин посадил его в коробку и запечатал, а к ней приложил записку с «оправданиями», что поступил так из-за двух маленьких детей.

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