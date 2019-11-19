2019-11-19T18:05:55+03:00
Общество

Пришлось избавиться после рождения детей: в Саратове кота в заклеенной коробке выкинули на мусорку

«Кота Шредингера» спасли волонтеры
Дарья Вострикова
Поделиться:
Несчастное животное закрыли в коробкеНесчастное животное закрыли в коробке
Изменить размер текста:

Саратовские волонтеры рассказали, насколько жестоки могут быть местные жители к братьям нашим меньшим.

Вопиющая ситуация произошла на Огородной улице, 97\99 в Заводском районе.

Зоозащитникам сообщили, что кто-то оставил у дома коробку, заклеенную скотчем. На ней было приклеено фото животного, а сам кот, которого хозяин настолько «любит», что пришлось избавиться, сидел внутри.

Хозяин оставил кота на произвол судьбы

Хозяин оставил кота на произвол судьбы

- Здравствуйте. Не дайте пропасть животному. Кот Тимоша возрастом пять лет ищет новый дом. Кот очень ласковый, дома не гадит. Может ходить в лоток. Ест все! Пришлось избавиться, так как двое маленьких детей, — написал местный житель в записке, которую прикрепил к коробке. Теперь с Тимошей все хорошо. «Кот Шредингера», как прозвали его волонтеры, жив и ему нашли новый дом. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщила зоозащитница Олеся Ахмерова.

Хозяин оставил записку с объяснением причин избавления от животного

Хозяин оставил записку с объяснением причин избавления от животного

Она сообщила что аналогичная ситуация произошла в Саратове четыре дня назад. Участница волонтерского движения обнаружила у мусорки зеленый брезентовый мешок. Внутри него лежал маленький котенок, которому всего лишь полтора месяца.

- От животных начинают в зиму избавляться, после дач, когда собака или кошка нагуляла. Сегодня девочки поедут троих таких забирать, их подкинули к даче. Сколько пишут в личку — заберите, пристройте. Ставят ультиматум: либо мы заберем, либо выкинут. Любимая тема — у ребенка началась аллергия или переезд из дома, — делится зоозащитница Олеся Ахмерова.

Неравнодушные к братьям нашим меньшим граждане получают десятки таких сообщений — как по телефону, так и в соцсетях: Viber, «ВКонтакте». Неиссякаемый поток животных пополняет все мини-приюты и передержки, в которых вынуждены ютиться по 40–50 брошенных хозяевами питомцев. А саратовцы продолжают выкидывать питомцев, как игрушки, которые надоели или разонравились. Однако среди горожан все равно есть те, кто не бросят животных, которые попали в беду. Саратовцы с чистой душой и большим сердцем жертвуют на корм, пристраивают одиноких кошек и собак, больных и здоровых, ведь главное для них — это сохранить жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов
Панков: Коммунисты не голосовали за социальные программы в бюджете
Жительница Аткарска лишилась 25,4 тыс. рублей по рассеянности
Писной ответил Исаеву по поводу проверки планов застройщиков на соответствие действительности
Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц
Панков: Володин предложил ко второму чтению бюджета поправки, важные для регионов
В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом
ГИТ, налоговая и прокуратура анонсировали проверки саратовских строителей
В минувший уикэнд в Саратове задержали 13 пьяных водителей
В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров
Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос
В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера
В перевернувшемся автомобиле под Балаковом пострадал водитель-пенсионер
В Саратовской области стали делать больше мебели, но сократили производство тортиков
Николай Панков: Наша задача — качественно улучшить жизнь на селе
Названа дата голосования по дизайн-проектам территорий для благоустройства в Саратове