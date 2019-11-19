Пришлось избавиться после рождения детей: в Саратове кота в заклеенной коробке выкинули на мусорку

Саратовские волонтеры рассказали, насколько жестоки могут быть местные жители к братьям нашим меньшим.

Вопиющая ситуация произошла на Огородной улице, 97\99 в Заводском районе.

Зоозащитникам сообщили, что кто-то оставил у дома коробку, заклеенную скотчем. На ней было приклеено фото животного, а сам кот, которого хозяин настолько «любит», что пришлось избавиться, сидел внутри.

Хозяин оставил кота на произвол судьбы

- Здравствуйте. Не дайте пропасть животному. Кот Тимоша возрастом пять лет ищет новый дом. Кот очень ласковый, дома не гадит. Может ходить в лоток. Ест все! Пришлось избавиться, так как двое маленьких детей, — написал местный житель в записке, которую прикрепил к коробке. Теперь с Тимошей все хорошо. «Кот Шредингера», как прозвали его волонтеры, жив и ему нашли новый дом. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщила зоозащитница Олеся Ахмерова.

Хозяин оставил записку с объяснением причин избавления от животного

Она сообщила что аналогичная ситуация произошла в Саратове четыре дня назад. Участница волонтерского движения обнаружила у мусорки зеленый брезентовый мешок. Внутри него лежал маленький котенок, которому всего лишь полтора месяца.

- От животных начинают в зиму избавляться, после дач, когда собака или кошка нагуляла. Сегодня девочки поедут троих таких забирать, их подкинули к даче. Сколько пишут в личку — заберите, пристройте. Ставят ультиматум: либо мы заберем, либо выкинут. Любимая тема — у ребенка началась аллергия или переезд из дома, — делится зоозащитница Олеся Ахмерова.

Неравнодушные к братьям нашим меньшим граждане получают десятки таких сообщений — как по телефону, так и в соцсетях: Viber, «ВКонтакте». Неиссякаемый поток животных пополняет все мини-приюты и передержки, в которых вынуждены ютиться по 40–50 брошенных хозяевами питомцев. А саратовцы продолжают выкидывать питомцев, как игрушки, которые надоели или разонравились. Однако среди горожан все равно есть те, кто не бросят животных, которые попали в беду. Саратовцы с чистой душой и большим сердцем жертвуют на корм, пристраивают одиноких кошек и собак, больных и здоровых, ведь главное для них — это сохранить жизнь.