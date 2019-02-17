Под Саратовом из-за отравления угарным газом погибла женщина и реанимирован мужчина

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-17T13:06:12+03:00

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Сегодня в частном доме поселка Лесопильный, СНТ «Вишенка» спасатели обнаружили пожилых мужчину и женщину, которые отравились угарным газом.

- Сигнал о том, что уже долгое время невозможно связаться с пожилой парой проживающих в частном доме СНТ «Вишенка» поступил сегодня 17 февраля, в 11:22.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что женщина в результате отравления угарным газом уже погибла, а мужчина еще жив, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

После проведения реанимационных действий спасатели госпитализировали пострадавшего в 1-ю городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU