В Марксе две женщины и ребенок отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-06T16:03:22+03:00

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Утром 6 ноября медики «скорой помощи» были вызваны к дому на проспекте Ленина в Марксе Саратовской области.

Там находились две женщины — 70 летняя пенсионерка и 44-летняя мать десятилетнего мальчика. Все они почувствовали резкое недомогание, но успели вызвать «скорую».

Прибывшие на место медики срочно госпитализировали всех троих, им своевременно оказали помощь. Сейчас их жизни вне опасности.

По предварительным данным, причиной плохого самочувствия людей стало отравление угарным газом.

Следователи регионального СУ СКР выясняют все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU