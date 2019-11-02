2019-11-02T15:15:28+03:00
Происшествия

В Саратове отец девочки едва не задушил подозреваемого в растлении его дочери, но дождался полицию

Школьница смогла вырваться из машины, в которую ее затащил неизвестный мужчина
Александр Уриевский
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Фото подозреваемого из соцсетейФото подозреваемого из соцсетей
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Полиция в поселке Поливановка Ленинского района Саратова задержала вечером 1 ноября мужчину по подозрению в попытке развратных действий в отношении малолетней. После убийства Лизы Киселевой эта информация привлекла особое внимание общественности.

В Поливановке все произошло на перекрестке улиц Автобусная и Мостовая.

Днем 1 ноября там стояла припаркованная ВАЗ-2114. Мужчина сидящий в ней приметил одинокую девочку, возвращавшуюся из школы. Дальнейшее известно со слов родственников этой 9-летней школьницы.

Худой, небритый мужчина и ВАЗа выскочил из машины и, схватив девочку за руку, затащил ее в машину. Не смотря на явное превосходство насильника в физической силе, школьница смогла вырваться и убежать. Прибежав домой, она сразу все рассказала отцу. Тот, несмотря на минусовую тмпературу, сразу выскочил из дома в футболке и домашних брюках, по приметам, описанным дочерью, узнал автомобиль и мужчину в нем. После короткой потасовки отец девочки скрутил подозреваемого в нападении на его дочь и ждал на легком морозе почти час, пока на место прибудут сотрудники полиции.

Как стало известно корреспонденту "Комсомолки" на месте событий, отец девочки накинул на шею водителю вереку и сначала пытался задушить его, но потом решил дождаться приезда полиции.

В УМВД Саратова подтвердили факт задержания.

В полиции сообщили, что заявление поступило от мамы 9-летней девочки. Со слов женщины, 1 ноября в 15.20 ее дочь пытался затащить в автомобиль неизвестный мужчина. Девочке удалось вырваться и убежать домой, где она все рассказала родителям. Отец ребенка задержал мужчину.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и доставила его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый за кражи 30-летний мужчина. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана процессуальная оценка действиям задержанного, - сообщили «КП-Саратов в пресс-службе УМВД.

Проверяются все версии, в том числе, что задержанный пытался только ограбить девочку.

Как стало известно «КП-Саратов», подозреваемый в эти минуты все еще находится в полиции, материалы пока не переданы в Следственный комитет, который занимается преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Напомним, после гибели Лизы Киселевой в Саратове подобные прецеденты имеют широкий общественный резонанс. Лиза была задушена по дороге в школу, сотни людей, искавшие ее, требовали расправы над признавшемся в убийстве Михаилом Туватиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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