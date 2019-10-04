В Саратовской области пациентов на процедуры возят в УАЗике на кочанах капусты

Пациентов с почечной недостаточностью из Дергачевского района Саратовской области возят на гемодиализ в УАЗике с овощами.

Как сообщает страница volodin.saratov в соцсети, людям приходится проводить в дороге 500 км, это около восьми часов, чтобы добраться из Дергачей в Энгельс.

- Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу. На жизненно важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Машина, на которой перевозят людей, предназначена для хознужд Дергачевской ЦРБ, — пишут в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Скрин с Instargram группы volodin.saratov

Ранее подписчики жаловались на трудности доставки из Краснокутского района. Там людей возят на гемодиализ на разваливающихся УАЗиках.

- Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? И интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты? — задаются риторические вопросы в опубликованном сообщении, которое носит название: «Чем дальше — тем страшнее».

Ранее тема поднималась неоднократно. Проблема в том, что гемодиализ проводится лишь в нескольких больницах Саратовской области, поэтому пациентов приходится доставлять туда со всех точек области. Однако средства на это не предусмотрены, а своими силами больницы не всегда могут перевозить пациентов. Ситуация осложняется тем, что процедура гемодиализа должна проводиться достаточно часто, иногда по несколько раз в неделю.

Под записью сразу начали появляться возмущенные комментарии.

- Еще в кузове осталось. Какой-нибудь грузовой машины, — пишет один из пользователей.

- Может, проблема в том, что федеральная власть забила и забыла про провинцию? — задается вопросом другой.

В Минздраве Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» отметили, что пока еще не видели сообщения, однако обязательно ознакомятся и проведут проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В минздраве прокомментировали перевозку пациентов в машинах с овощами

Автомобиль вез женщин на процедуры несколько часов в машине с капустой

(подробнее)