2019-10-04T14:15:31+03:00
Общество

В Саратовской области пациентов на процедуры возят в УАЗике на кочанах капусты

Машина предназначена для хозяйственных нужд [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пациентов с почечной недостаточностью возят на гемодиализ в машинах с капустойПациентов с почечной недостаточностью возят на гемодиализ в машинах с капустойФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Пациентов с почечной недостаточностью из Дергачевского района Саратовской области возят на гемодиализ в УАЗике с овощами.

Как сообщает страница volodin.saratov в соцсети, людям приходится проводить в дороге 500 км, это около восьми часов, чтобы добраться из Дергачей в Энгельс.

- Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу. На жизненно важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Машина, на которой перевозят людей, предназначена для хознужд Дергачевской ЦРБ, — пишут в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Скрин с Instargram группы volodin.saratov

Скрин с Instargram группы volodin.saratov

Ранее подписчики жаловались на трудности доставки из Краснокутского района. Там людей возят на гемодиализ на разваливающихся УАЗиках.

- Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? И интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты? — задаются риторические вопросы в опубликованном сообщении, которое носит название: «Чем дальше — тем страшнее».

Ранее тема поднималась неоднократно. Проблема в том, что гемодиализ проводится лишь в нескольких больницах Саратовской области, поэтому пациентов приходится доставлять туда со всех точек области. Однако средства на это не предусмотрены, а своими силами больницы не всегда могут перевозить пациентов. Ситуация осложняется тем, что процедура гемодиализа должна проводиться достаточно часто, иногда по несколько раз в неделю.

Под записью сразу начали появляться возмущенные комментарии.

- Еще в кузове осталось. Какой-нибудь грузовой машины, — пишет один из пользователей.

- Может, проблема в том, что федеральная власть забила и забыла про провинцию? — задается вопросом другой.

В Минздраве Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» отметили, что пока еще не видели сообщения, однако обязательно ознакомятся и проведут проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В минздраве прокомментировали перевозку пациентов в машинах с овощами

Автомобиль вез женщин на процедуры несколько часов в машине с капустой

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Престиж России рушится. Мы можем оказаться в изоляции на десять лет»
Руководитель российского антидопингового агентства в интервью «КП» рассказал, что российские спортсмены рискуют остаться без двух Олимпиад, а Россия потерять все международные турниры [эксклюзив kp.ru]
Зачем в России другие языки, если есть русский?
На этот часто повторяющийся вопрос призван ответить конкурсе «Ключевое слово», организованный Федеральным агентством по делам национальностей и издательским домом «Комсомольская правда». Мы продолжаем принимать заявки на участие
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Панков о заседании рабочей группы: Непривычно много депутатов облдумы
Сформирован список саратовских долгостроев для первоочередного решения проблем
Глава Петровска попросил помощи из федерального центра на изготовление сметной документации
В Балакове стена дома придавила трех мужчин
Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault
В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии
В Советском районе котельные запустили после предостережения прокуратуры
В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал
В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов
Саратовец украл с иномарки два аккумулятора
Саратовцам рассказали, как распознать фальшивые деньги
Две практики Петровского района участвуют в конкурсе АСИ
Саратовцам рассказали, как не спалить дом
Панков: Получается, что застройщикам прибыль, а проблемы жителей должны решать другие?
Под Саратовом мужчина не успел погасить судимость и снова преступил закон
Участники флешмоба поговорили с Николаем Панковым о Волге и любви к родному краю