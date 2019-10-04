2019-10-04T21:53:03+03:00
Общество

Володин призвал главврачей отдать свои машины для перевозки пациентов в Саратовской области

Он возмутился сообщением, что людей возят в машинах с овощами [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Володин возмутился тем, что пациентов возят на процедуры в машинах с овощами.

Изменить размер текста:

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин возмутился тем, что пациентов из районов Саратовской области возят на процедуры в машинах вместе с овощами и коробками.

- Уважаемые главные врачи, такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо. А когда наши граждане добираются вот на таких попутках вместе овощами и коробками, мало того, что берега перепутали, но уже и совесть потеряли, – заявил Володин.

Он призвал главных врачей отдать для перевозки пациентов свои персональные машины, если нет других возможностей для транспортировки.

- Надеюсь, что те, кто обязан отвечать за эти вопросы и контролировать, сделают все, чтобы подобное не повторялось, – подчеркнул спикер ГД

Напомним, речь идет о появившемся сегодня сообщении, что жители Дергачевского района добираются на гемодиализ в Энгельс по несколько часов на УАЗиках, сидя буквально на кочанах капусты, так как их туда возят на машине для хознужд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бетономешалка врезалась в грузовик во время ремонта проспекта Кирова
Поселок Михайловский войдет в единую информационную госсистему учета и контроля за обращением опасных отходов
Панков о заседании рабочей группы: Непривычно много депутатов облдумы
Сформирован список саратовских долгостроев для первоочередного решения проблем
Глава Петровска попросил помощи из федерального центра на изготовление сметной документации
В Балакове стена дома придавила трех мужчин
Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault
В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии
В Советском районе котельные запустили после предостережения прокуратуры
В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал
В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов
Саратовец украл с иномарки два аккумулятора
Саратовцам рассказали, как распознать фальшивые деньги
Две практики Петровского района участвуют в конкурсе АСИ
Саратовцам рассказали, как не спалить дом
Панков: Получается, что застройщикам прибыль, а проблемы жителей должны решать другие?
Под Саратовом мужчина не успел погасить судимость и снова преступил закон
Участники флешмоба поговорили с Николаем Панковым о Волге и любви к родному краю