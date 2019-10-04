Володин призвал главврачей отдать свои машины для перевозки пациентов в Саратовской области

4 Окт. 21:53 2019-10-04T21:53:03+03:00

Володин возмутился тем, что пациентов возят на процедуры в машинах с овощами.

Он возмутился сообщением, что людей возят в машинах с овощами [видео]

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин возмутился тем, что пациентов из районов Саратовской области возят на процедуры в машинах вместе с овощами и коробками.

- Уважаемые главные врачи, такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо. А когда наши граждане добираются вот на таких попутках вместе овощами и коробками, мало того, что берега перепутали, но уже и совесть потеряли, – заявил Володин.

Он призвал главных врачей отдать для перевозки пациентов свои персональные машины, если нет других возможностей для транспортировки.

- Надеюсь, что те, кто обязан отвечать за эти вопросы и контролировать, сделают все, чтобы подобное не повторялось, – подчеркнул спикер ГД

Напомним, речь идет о появившемся сегодня сообщении, что жители Дергачевского района добираются на гемодиализ в Энгельс по несколько часов на УАЗиках, сидя буквально на кочанах капусты, так как их туда возят на машине для хознужд.

ИСТОЧНИК KP.RU