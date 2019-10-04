2019-10-04T13:53:22+03:00
Общество

В Минздраве прокомментировали перевозку пациентов в машинах с овощами

Автомобиль вез женщин на процедуры несколько часов в машине с капустой
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Советник Минздрава Саратовской области Александр Колоколов предоставил официальный комментарий министерства по ситуации с перевозкой пациентов на гемодиализ из отдаленного района в кузове автомобиля вместе с кочанами капусты.

- В данном случае налицо ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы. Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены. Главному врачу учреждения поручено лично извиниться перед пациентами.

В целом на данный момент можем сказать, что для доставки жителей в специализированные клиники на гемодиализ используется транспорт, не выполняющий функции автомобилей скорой медицинской помощи при организации экстренной медпомощи. Но в любом случае поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболевание должна соответствовать необходимому уровню комфорта. Этого мы требуем от всех главных врачей районных больниц. Из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры. У районных больниц есть возможность в том числе закупки данной услуги у сторонних организаций. Главным врачам районных больниц это известно и на это указано. Равно, как и на их персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь, — говорится в тексте комментария.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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