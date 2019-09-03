На Театральной площади начали строить главный спортивный снаряд чемпионата мира
Саратов продолжает активно готовиться к чемпионату по пожарно-спасательному спорту, который стартует уже 8 сентября.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, за четыре дня до первых состязаний на Театральной площади началось возведение учебно-тренировочной башни.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Это — главный спортивный снаряд состязаний. Юные спортсмены должны будут штурмовать ее при помощи специальных пожарных лестниц, при этом необходимо не только показать лучшую скорость, но ловкость и отвагу.
По оценкам экспертов, стремительный подъем по штурмовой лестнице на четырехэтажную башню станет одним из самых ярких и зрелищных состязаний чемпионата. При этом зрителям следует быть очень внимательными, чтобы уследить за спортсменами — ведь те буквально взлетают на 12-метровую высоту за несколько секунд.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Кроме того, в дисциплины пожарно-спасательного спорта входят такие состязания как преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и эстафета.
Главные «сражения» развернутся на стадионе «Локомотив» и Театральной площади.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Напомним, чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в 15-й раз. Причем, он объединит в себе сразу несколько чемпионатов: среди мужчин, среди женщин, а также юношей и девушек. Ожидается участие более 600 иностранных спортсменов. Для удобства гостей и участников в Саратове будут работать специально обученный волонтерский корпус. По прогнозу, болеть за спортсменов будут более 10 тыс. зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU