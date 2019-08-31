На «Локомотиве» идут репетиции церемонии открытия чемпионата мира

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-31T15:37:46+03:00

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Сегодня, 31 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил стадион «Локомотив».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он осмотрел споротивный объект в рамках подготовки к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

По словам Валерия Радаева, сейчас на стадионе уже завершается реконструкция. При этом выполненные работы должны стать заделом для «Локомотива», минимум, на десятилетие.

Сейчас на «Локомотиве» начались репетиции церемонии открытия.

Напомним, чемпионат пройдет с 8 по 16 сентября. Участие в нем примут более 600 иностранных спортсменов. В Саратове активно идет подготовка волонтеров для встречи гостей и команд.

ИСТОЧНИК KP.RU