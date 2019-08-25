На открытии чемпионата мира в Саратове ожидается 10 тыс. зрителей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-25T12:37:33+03:00

Мероприятие должно пройти на высшем уровне

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Саратов готовится к проведению чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на этой неделе в правительстве прошло организационное совещание, участие в котором приняли вице-губернатор Алекесандр Стрелюхин и первый заместитель министра МЧС России – президент Международной федерации пожарных и спасателей генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Было отмечено, что открытие чемпионата состоится 11 сентября на стадионе «Локомотив». Ожидается около 10 тыс. зрителей.

Перед открытием, на Театральной площади пожарным Саратовской области торжественно вручат новую технику.

Кроме этого специально к чемпионату были закуплены два комплекса учебно-тренировочных башен с системами электронного хронометража. Одна уже установлена на «Локомотиве», вторая появится 3 сентября

На совещании было отмечено, что мероприятие должно пройти на высшем уровне.

- Я уверен, что соревнования войдут в историю МЧС России. Для нас это очень ответственно, – отметил Александр Стрелюхин. – Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Валерия Радаева и правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU