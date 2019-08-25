2019-08-25T12:37:33+03:00
Общество

На открытии чемпионата мира в Саратове ожидается 10 тыс. зрителей

Мероприятие должно пройти на высшем уровне
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ГУ МЧС России по Саратовской областиФото ГУ МЧС России по Саратовской области
Изменить размер текста:

Саратов готовится к проведению чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на этой неделе в правительстве прошло организационное совещание, участие в котором приняли вице-губернатор Алекесандр Стрелюхин и первый заместитель министра МЧС России – президент Международной федерации пожарных и спасателей генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Было отмечено, что открытие чемпионата состоится 11 сентября на стадионе «Локомотив». Ожидается около 10 тыс. зрителей.

Перед открытием, на Театральной площади пожарным Саратовской области торжественно вручат новую технику.

Кроме этого специально к чемпионату были закуплены два комплекса учебно-тренировочных башен с системами электронного хронометража. Одна уже установлена на «Локомотиве», вторая появится 3 сентября

На совещании было отмечено, что мероприятие должно пройти на высшем уровне.

- Я уверен, что соревнования войдут в историю МЧС России. Для нас это очень ответственно, – отметил Александр Стрелюхин. – Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Валерия Радаева и правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пропал мужчина в очках и с залысиной
Три улицы и два проезда Саратова остались без воды
На переезде в Саратовской области поезд протаранил легковушку
В Хвалынске ожидается открытие модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»
Команда «СГАУ-Саратов» завоевала первый трофей сезона
Исаев поручил соблюдать график работ по строительству спортплощадки на школе №84
В столкновении двух иномарок под Саратовом пострадал подросток
Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса авто в Балакове
В Петровске пропала семилетняя девочка
Саратовцев приглашают посостязаться в скоростном поедании арбузов
Беременная пассажирка пострадала в ДТП на Рабочей
Саратовцев ждет теплое воскресенье с легким ветром
Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича
Чиновники из администраций районов Саратова будут тянуть канат и бегать
Губернатор Саратовской области побывал на открытии «Беседки Даниила Хармса»
Пострадавшего в ДТП под Саратовом водителя МАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии
В Международный день музыки в Хвалынске откроют виртуальный концертный зал
Водители двух грузовиков пострадали в ДТП у Саратова
Четыре дня в неделю из Саратова можно будет уехать в Федоровку
Заслуженный художник РФ: Саратовская художественная школа показала стержневую линию развития искусства нашей страны
В Саратове спасатели сняли с дерева двух котят
Под Саратовом бывший сожитель угнал у сельчанки мотоцикл
Саратовские спасатели выехали в Балаково на поиск четырех рыбаков с перевернувшейся лодки
Двое рецидивистов в Саратове попались на обмане ребенка