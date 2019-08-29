2019-08-29T14:47:34+03:00
Общество

В Саратове волонтеров обучают работе с иностранцами на чемпионате мира

На ЧМ по пожарно-спасательному спорту ожидается приезд свыше 600 гостей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 августа, в ГУ МЧС по Саратовской области прошел семинар с кураторами и волонтерами по подготовке к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

Алексей Власов, замначальника ГУ МЧС по Саратовской области, начал с переклички ответственных за каждую из команд.

Мини-штабы волонтеров расположатся в гостиницах города, где будут проживать свыше 600 иностранцев. Функция этих объединений — помогать ориентироваться на месте, отвечать на вопросы гостей, оказывать им помощь.

- Латвия, Польша, Иран, Хорватия приедут восьмого числа железнодорожным транспортом, Республика Беларусь — автобусом, Австрия — самолетом, Германия 8 и 9 числа самолетом, Казахстан автобусом, Китай — 5 и 8 числа поездами. Мужская сборная России уже занимается здесь и тренируется, а женщины и дети прибудут 8 сентября, — уточнил представитель МЧС.

Кроме того, для делегаций организуют культурную программу. Она будет состоять из части, которую посетить обязательно, — прогулка на теплоходе с экскурсоводом, а также музей боевой и трудовой славы.

По желанию гости посетят обзорные экскурсии, краеведческий музей, парк «Россия — Моя история» или займутся шоппингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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