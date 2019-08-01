Август превратится в сентябрь: последний месяц лета в Саратове будет холодным

Август в Саратовской области будет прохладным, с погодой, характерной, скорее, для сентября.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в первую декаду столбик термометра будет подниматься до 16-21 градуса. Это примерно на пять градусов ниже среднемесячных температур, обычных для этого времени.

Непогода продлится первую декаду августа

Причину столь холодной погоды метеорологи объясняют приходом в центральные и южные районы России арктического воздуха. Обширная часть циклона накроет и Саратовскую область.

В течение десяти первых дней августа погода будет ветреной, причем северного направления.

На рубеже 4 и 5 августа в регион явится южный циклон и принесет сильные дожди. Пик придется на вечер воскресенья, а уже в середине ночи зона осадков сместится на Самарскую область.

Последний месяц лета принесет дожди

Утром 5 числа ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и на улице прогреется до 19-24 градусов.

Однако из-за прохладных воздушных масс 6 августа снова похолодает, до 15-20 градусов.

8-10 августа вновь следует ждать незначительного потепления.

Ночи также остаются весьма холодными, всего 7-12 градусов, а в пониженных местностях — до +4.

Погода будет приближенной к осени

На протяжении всей декады Саратовскую область ждет облачная погода с прояснениями.

Напомним, июль также был прохладным и дождливым, а в последний день город накрыл ливень, из-за которого водители с трудом передвигались по дорогам Саратова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Июль 2019 года в Саратове оказался аномально холодным

Вода в Волге остыла до 21 градуса

(подробнее)

Саратовцы вычерпывают воду из машин

Ливень активизировался в поселке Солнечный

(подробнее)

В Саратове машины «поплыли» из-за ливня

Улицы затопило водой

(подробнее)