2019-07-31T13:25:24+03:00
Общество

Саратовцы вычерпывают воду из машин

Ливень активизировался в поселке Солнечный
Дарья Вострикова
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Сегодня, 31 июля, в Саратов пришел дождь и прохлада. Столбик термометра поднялся лишь до 16 градусов тепла, поэтому горожанам вновь придется доставать из шкафов куртки и кроссовки.

Особенно сильно последствия непогоды ощущаются для жителей поселка Солнечный.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, ливень сделал невозможной не только прогулку, но и поездку на машине.

В доказательство своих слов очевидцы прислали видео, на котором отчетливо видно, как владелец одной из иномарок вынужден вычерпывать воду из салона машины.

Хозяева еще трех автомобилей, как отечественного так и зарубежного производства, катят свои автомобили на относительно сухую поверхность, так как продолжать путь машины отказывались. К ним присоединился владелец легковушки марки Hyundai. По пути на сушу его транспорт прошел путь настоящей подлодки, которая бороздила «океаны» поселка Солнечный.

Ливень в Солнечном.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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