2019-08-01T12:32:50+03:00
Общество

Июль 2019 года в Саратове оказался аномально холодным

Вода в Волге остыла до 21 градуса
Дарья Вострикова
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В Саратовской области погода июля была неустойчива. Над регионом чередовались арктический воздух и тепло с южных районов России.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в течение месяца было холоднее обычного на 0,3 градуса. Вместо характерных для этого времени года среднесуточных 21,4 градуса на июль пришлось 21,1 градуса. За месяц область нередко заливали кратковременные ливневые дожди. Особенно сильные осадки были 17 июля и вчера.

Прошедший в последний день июля дождь метеоролог назвала интенсивным и продолжительным.

Несмотря на затопленные дороги в Ленинском районе и поселке Солнечный, передвигаться по которым приходилось чуть ли не вплавь, выпало всего 8 мм осадков.

Помимо прохлады на суше, понизилась температура в реке Волге. За последние двое суток она упала с 23 до 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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