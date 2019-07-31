В Саратове машины «поплыли» из-за ливня
Улицы затопило водой
Потоп на 50 лет Октября.! другой источник
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Последний день июля Саратов встретил, согласно ожиданиям синоптиков. Гроза и град областной центр миновали, а прохладной погоды и дождя избежать не удалось.
За короткое время водители и горожане уже успели почувствовать все прелести непогоды.
Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, в Ленинском районе начался настоящий потоп. Маршрутки движутся по проспекту 50 лет Октября словно гондолы.
Ливень в Саратове.! другой источник
А после проезда грузовиков пешеходы рискуют попасть под волны, которые брызжут во все стороны из-под колес.
ИСТОЧНИК KP.RU