2019-07-31T12:56:35+03:00
Общество

В Саратове машины «поплыли» из-за ливня

Улицы затопило водой
Дарья Вострикова
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Потоп на 50 лет Октября.! другой источник

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Последний день июля Саратов встретил, согласно ожиданиям синоптиков. Гроза и град областной центр миновали, а прохладной погоды и дождя избежать не удалось.

За короткое время водители и горожане уже успели почувствовать все прелести непогоды.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, в Ленинском районе начался настоящий потоп. Маршрутки движутся по проспекту 50 лет Октября словно гондолы.

Ливень в Саратове.! другой источник

А после проезда грузовиков пешеходы рискуют попасть под волны, которые брызжут во все стороны из-под колес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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