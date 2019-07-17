В Саратове росгвардеец спас тонущую женщину, которая сама пыталась спасти ребенка

В Саратове сотрудник Росгвардии спас утопающую женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, старший инспектор Димитр Козлович совершил самоотверженный поступок, находясь в отпуске.

ЧП случилось на пляже в поселке Усть-Курдюм. Женщина также пыталась спасти ребенка, который провалился в глубоководную яму, но сама не сумела выбраться на берег. Димитр Козлович увидел, что она ушла под воду, и кинулся на помощь. При этом он даже не стал тратить время на то, чтобы снять одежду. Отдыхавшая вместе с ним супруга на берегу утешала оставшихся там детей.

- Проявив молниеносную реакцию и хладнокровие, Димитр Козлович быстро доплыл до уходящей ко дну женщины и успел схватить ее руку. Вытащив пострадавшую на берег, он оценил, что она нуждается в реанимации, так как у нее произошла остановка дыхания, — сообщили в Росгвардии.

Димитр Козлович оказал первую доврачебную помощь: он провел базовую сердечную реанимацию. Гражданка пришла в сознание.

Женщина попыталась вытащить из глубоководной ямы ребенка, но сама ушла под водуФото: Екатерина Семенова

- Мне не хватает слов, чтобы выразить, как я благодарна Димитру. Не каждый человек способен на такие поступки. Я практически не умею плавать. Трудно представить, какая страшная трагедия могла случиться на глазах у моих детей, если бы он не оказался рядом и не спас меня, — написала она в благодарственном письме в Росгвардию.

Только из-за письма стало известно о поступке Димитра Козловича. Как оказалось, он сам не рассказал о нем коллегам.

Руководство Росгвардии приняло решение поощрить сотрудника за спасение человека.

Ранее его коллега Виталий Кочетков также помог спасти человеческие жизни. По дороге на работу он увидел горящий автобус, водитель которого явно не подозревал о пожаре. Виталий Кочетков на ходу знаками сообщил о ЧП и помог сначала эвакуировать пассажиров, а потом потушить транспортное средство.

Виталий Кочетков помог потушить горящий автобус

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