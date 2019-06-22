Росгвардейцы спасли гаражный массив в Саратове от пожара

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-22T18:07:44+03:00

Они прибыли на место ЧП до МЧС и начали тушение

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В Саратове росгвардейцы спасли гараж от пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, во время утреннего патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил клубы дыма над гаражным массивом по улице Мира в Ленинском районе.

Младший Сержант Дмитрий Саблин и старшина Николай Догошев вызвали пожарных а сами до их прибытия осмотрели гараж.

Оказалось, что людей в помещении нет, поэтому росгвардейцы начали гасить огонь подручными средствами.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые полностью ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU