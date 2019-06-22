Росгвардейцы спасли гаражный массив в Саратове от пожара
Они прибыли на место ЧП до МЧС и начали тушение
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В Саратове росгвардейцы спасли гараж от пожара.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, во время утреннего патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил клубы дыма над гаражным массивом по улице Мира в Ленинском районе.
Младший Сержант Дмитрий Саблин и старшина Николай Догошев вызвали пожарных а сами до их прибытия осмотрели гараж.
Оказалось, что людей в помещении нет, поэтому росгвардейцы начали гасить огонь подручными средствами.
Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые полностью ликвидировали возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU